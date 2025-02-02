10 років без Кузьми: життєствердні цитати музиканта, які досі актуальні

Рівно 10 років тому, 2 лютого 2015 року, відомий український музикант та лідер гурту "Скрябін" загинув у жахливій автокатастрофі. Новина про загибель Андрія Кузьменка сколихнула не тільки колег по творчому цеху, а й відданих шанувальників.

Андрій Кузьменко був з тих людей, який завжди говорив правду та не боявся, що його слова можуть комусь не сподобатись. У своїх піснях він закладав глибокі сенси, які відгукуються і сьогодні, а легендарні фрази артиста цитують все частіше. Хтось навіть вважає, що своїми словами співак частково напророкував майбутнє.

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Коли у 2014 році Росія розв'язала війну на Донбасі та окупувала Крим, Андрій вже розумів, що це не просто АТО, а справжня війна. Артист намагався усіма силами допомагати хлопцям і дівчатам на фронті, адже на той час наша країна не була готова до таких подій. Він активно волонтерив, неодноразово приїздив на фронт, а також приділяв увагу музичній культурі. Він був переконаний, що патріотичні пісні повинні бути постійно в сучасному інфопросторі, а не тоді, коли цього вимагають обставини. Якби не трагічна подія, то сьогодні ми ще мали б змогу почути не одну пісню та не одну цитату з вуст Андрія Кузьменка.

Сьогодні у добірці Show24 пропонуємо пригадати популярні фрази музиканта, які до цього часу не втратили своєї актуальності та мотиваційності.

Життєствердні цитати Андрія Кузьменка, які актуальні досі

Найкращі цитати "Кузьми" / Колаж 24 Каналу

Цитати Андрія Кузьменка "Скрябіна" / Колаж 24 Каналу

Андрій Кузьменко – цитати / Колаж 24 Каналу

Цитати "Кузьми" / Колаж 24 Каналу

Цитати "Скрябіна" / Колаж 24 Каналу

Найкращі цитати Андрія Кузьменка / Колаж 24 Каналу

"Скрябін" Андрій Кузьменко – цитати / Колаж 24 Каналу

Як загинув Андрій Кузьменко

2 лютого 2015 року артист розбився біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Музикант повертався з концерту, який проходив у Кривому Розі.

Позашляховик Кузьменка виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з молоковозом "ГАЗ 53". Артист отримав смертельну травму голови, а подушки безпеки не змогли його врятувати. Андрію назавжди залишилось 46 років.