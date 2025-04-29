Відомий турецький актор навчався у Києві: це зірка серіалу "Кохання Мер'єм"

Мало хто знає, що успішний турецький актор та зірка популярних серіалів навчався в Україні. Мова йде про Фуркана Андича, якого знають за роллю Саваша Саргуна у "Коханні Мер'єм".

Турецький актор та модель Фуркан Андич народився у Стамбулі. У 19 років він ухвалив рішення поїхати на навчання до Києва, пише Show 24.

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Фуркан навчався у Київському політехнічному інституті та вивчав там російську мову. Згодом він продовжив навчання на факультеті економіки. Після закінчення інституту він повернувся до Туреччини.

Фуркан Андич підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення та періодично публікує у сторіз фото чи відео, де показує, що в країні продовжується війна, повідомляє авторка каналу ksema_dizi.

Як склалась кар'єра актора

Фуркан Андич спершу влаштувався у рекламне агентство, його кар'єра починалась з рекламних відео. У 2011 році його запросили на епізодичну роль у серіалі "Щоденники коледжу", а згодом він почав отримувати й головні ролі у фільмах та серіалах.

Найбільше Фуркана знають за роллю Саваша Саргуна в серіалі "Кохання Мер'єм", що підкорив українських глядачів. Також він знявся у серіалах "Скрізь тільки ти", "Солодка помста", "Шкільна дошка" та багатьох інших.