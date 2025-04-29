Турецкий актер и модель Фуркан Андич родился в Стамбуле. В 19 лет он принял решение поехать на учебу в Киев, пишет Show 24.

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Фуркан учился в Киевском политехническом институте и изучал там русский язык. Впоследствии он продолжил обучение на факультете экономики. После окончания института он вернулся в Турцию.

Фуркан Андич поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения и периодически публикует в сториз фото или видео, где показывает, что в стране продолжается война, сообщает автор канала ksema_dizi.

Как сложилась карьера актера

Фуркан Андич сначала устроился в рекламное агентство, его карьера начиналась с рекламных видео. В 2011 году его пригласили на эпизодическую роль в сериале "Дневники колледжа", а впоследствии он начал получать и главные роли в фильмах и сериалах.

Больше всего Фуркана знают по роли Саваша Саргуна в сериале "Любовь Мерьем", что покорил украинских зрителей. Также он снялся в сериалах "Везде только ты", "Сладкая месть", "Школьная доска" и многих других.