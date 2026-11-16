Учасник "Голосу країни" заспівав голосом Тіни Кароль: тренери не зрозуміли, хто на сцені

21-річний Микола Харковець здивував тренерів "Голосу країни-14" незвично високим голосом, а також продемонстрував, як може імітувати Тіну Кароль. Під час виконання пісні "Твої гріхи" зіркові наставники навіть не могли зрозуміти, хто співає на сцені – хлопець чи дівчина.

Чи вдалося учаснику пройти далі та до якої команди він потрапив – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Микола розповів, що має високий тембр від народження. Через особливості голосу він тривалий час соромився його, проте згодом навчився сприймати це як свою особливість.

З дитинства Харковець захоплюється творчістю Тіни Кароль. Саме тому він вирішив вступити в той самий навчальний заклад, де свого часу навчалася співачка, – Київський інститут музики імені Рейнгольда Глієра. Його викладачкою стала Тетяна Русова, серед вихованців якої є й Кароль.

Першою на голос Миколи обернулася якраз Тіна, а згодом до неї приєднався Дмитро Монатік.

Таких виконавців дуже мало у світі. Насправді для тебе можна створити унікальний творчий матеріал, який вражатиме і світові сцени. Я залюбки попрацюю, додам всього, що у мене лише існує,

– сказала Кароль.

І зрештою Микола обрав її команду.

Микола Харковець виступив на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

А раніше на "Голосі країни" виступила популярна тікток-блогерка Олена Українець.