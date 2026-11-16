Участник шоу "Голос страны" спел голосом Тины Кароль: тренеры не поняли, кто находится на сцене

Удалось ли участнику пройти дальше и в какую команду он попал – читайте в материале "24 Канала".

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Николай рассказал, что с рождения обладает высоким тембром голоса. Из-за особенностей голоса он долгое время стеснялся его, однако со временем научился воспринимать это как свою особенность.

С детства Харковец увлекается творчеством Тины Кароль. Именно поэтому он решил поступить в то же учебное заведение, где в свое время училась певица, – Киевский институт музыки имени Рейнгольда Глиера. Его преподавательницей стала Татьяна Русова, среди воспитанников которой есть и Кароль.

Первой на голос Николая откликнулась как раз Тина, а впоследствии к ней присоединился Дмитрий Монатик.

Таких исполнителей очень мало в мире. На самом деле для тебя можно создать уникальный творческий материал, который поразит и мировые сцены. Я с удовольствием поработаю, вложу в это все, что у меня только есть– сказала Кароль.

И в итоге Николай выбрал ее команду.

Николай Харковец выступил на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

А ранее на "Голосе страны" выступила популярная тикток-блогерша Елена Украинец.