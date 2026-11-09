Ее уроки вокала смотрят миллионы: популярная тикток-блогерша выступила на "Голосе страны"

В конце концов Елена решилась испытать свои силы и во время "слепых" прослушиваний смогла завоевать симпатию сразу трех тренеров, сообщает 24 Канал.

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Для выступления участница выбрала песню "Ты мне не даешь" группы "Скрябин" и Натальи Могилевской. Ее исполнение понравилось самой Могилевской, Артему Пивоварову и Тине Кароль.

После выступления тренеры начали убеждать Елену выбрать именно их команду. К тому же Наталья Могилевская вышла с ней на сцену и исполнила песню в дуэте. Елена призналась, что сначала склонялась к предложению певицы, однако в итоге решила присоединиться к команде Артема Пивоварова.

Перед выступлением на "Голосе страны" Елена также рассказала о неприятном опыте в начале музыкальной карьеры. Тогда один из продюсеров раскритиковал ее внешность настолько резко, что девушка начала сомневаться, стоит ли ей вообще заниматься пением.

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Ну и плюс, знаете, как в шоу-бизнесе. Как один продюсер сказал мне: "У тебя кривые ноги и косые глаза, куда тебе соваться?" Решила, что, наверное, не нужно петь. Возможно, значит, это не мое, возможно, я недостаточно талантлива– вспомнила участница.

Несмотря на этот случай, Елена не бросила музыку. Впоследствии она нашла себя в преподавании вокала и открыла собственную школу. За годы работы ей удалось помочь раскрыть свои голоса более чем тысяче учеников. В то же время популярность приобрели и видео с ее уроков, которые набирают миллионы просмотров в TikTok.

Елена Украинец выступила на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Кстати, среди воспитанников Елены есть и украинская школьница, чей кавер на песню Abracadabra оценила Леди Гага.