"Його не впізнати": учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 розпочав військову службу
- Яків Марний, соліст гурту "ДК Енергетик", змінив зовнішність після вступу до військової служби.
- Зараз він проходить бойову підготовку після мобілізації, яка відбулася наприкінці березня.
У мережі з'явилося перше фото соліста постпанк гурту "ДК Енергетик" Якова Марного у військовій формі після мобілізації до ЗСУ.
Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку Армія TV в соцмережі X (колишній твітер), які взяли в артиста інтерв'ю.
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Так, на опублікованому знімку Яків постав у новому образі – без бороди та довгого волосся, які були його візитівкою на сцені. Представники Армія TV зазначили, що музиканта з новою зачіскою важко впізнати.
Повне інтерв'ю з Марним та більше подробиць про його службу пообіцяли показати в сюжеті, який вийде найближчим часом.
Нагадаємо, Якова Марного, який брав участь у цьогорічному Національному відборі на Євробачення, мобілізували до лав ЗСУ наприкінці березня.
Справжнє ім'я виконавця – Іван Шмагно. Зараз він проходить бойову підготовку в навчальному центрі.
За словами дружини артиста, його мобілізували несподівано – просто на вулиці. "У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках", – розповідала Анна.
Через мобілізацію соліста гурт "ДК Енергетик" був змушений перенести концерт, запланований на 30 березня у Львові. За інформацією рідних, навчання музиканта має завершитися в червні.
Зауважимо, днями Ігор Ласточкін, який також в ЗСУ, вперше за довгий час показався на публіці.