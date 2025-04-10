"Його не впізнати": учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 розпочав військову службу

У мережі з'явилося перше фото соліста постпанк гурту "ДК Енергетик" Якова Марного у військовій формі після мобілізації до ЗСУ.

Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку Армія TV в соцмережі X (колишній твітер), які взяли в артиста інтерв'ю.

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Так, на опублікованому знімку Яків постав у новому образі – без бороди та довгого волосся, які були його візитівкою на сцені. Представники Армія TV зазначили, що музиканта з новою зачіскою важко впізнати.

Повне інтерв'ю з Марним та більше подробиць про його службу пообіцяли показати в сюжеті, який вийде найближчим часом.

Нагадаємо, Якова Марного, який брав участь у цьогорічному Національному відборі на Євробачення, мобілізували до лав ЗСУ наприкінці березня.

Справжнє ім'я виконавця – Іван Шмагно. Зараз він проходить бойову підготовку в навчальному центрі.

За словами дружини артиста, його мобілізували несподівано – просто на вулиці. "У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках", – розповідала Анна.

Через мобілізацію соліста гурт "ДК Енергетик" був змушений перенести концерт, запланований на 30 березня у Львові. За інформацією рідних, навчання музиканта має завершитися в червні.

Зауважимо, днями Ігор Ласточкін, який також в ЗСУ, вперше за довгий час показався на публіці.