Через безпекову ситуацію в Україні: Нацвідбір на Євробачення-2027 проведуть у новому форматі
Попри складну безпекову ситуацію, Україна візьме участь у Євробаченні-2027.
Про це повідомило Суспільне Мовлення.
У Суспільному переконані, що участь у Євробаченні є важливою частиною культурної дипломатії України. Тож команда зробить усе можливе, аби українські виконавці змогли презентувати свої пісні, а глядачі обрали того, хто представлятиме Україну на найбільшій музичній сцені Європи.
Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу,
– зазначив Микола Чернотицький, голова правління Суспільного Мовлення.
Він додав, що правила проведення Національного відбору цього року дещо змінять з огляду на безпекову ситуацію та зимовий період.
Прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2027 розпочнеться 15 вересня і триватиме до 2 листопада 2026 року.
Нагадаємо, Євробачення-2027 відбудеться у травні в Болгарії. Країна прийматиме конкурс після перемоги DARA з піснею Bangaranga.