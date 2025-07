Підняла синьо-жовтий стяг перед тисячами людей: українська діджейка виступила на Tomorrowland

Українська діджейка Miss Monique виступила на фестивалі Tomorrowland. На одному з провідних фестивалів електронної музики замайорів синьо-жовтий прапор.

Діджейка Miss Monique (справжнє ім'я – Олеся Аркуша) підняла український прапор перед тисячною аудиторією. Про це пише Show 24 з посиланням на United24.

Українка виступила на головній сцені Tomorrowland – одному з найбільших і найвідоміших фестивалів електронної музики у світі. Вона завершила свій сет треком "Is Anyone There?" та під овації тисячі глядачів підняла синьо-жовтий прапор.

Завершувати свій сет на Tomorrowland Main Stage, піднімаючи прапор моєї країни – України – це був момент, який я ніколи не забуду!

– поділилась Miss Monique.

Miss Monique підняла український прапор на Tomorrowland: відео

Чим відома Miss Monique?

Кар'єра Miss Monique розпочалась у 2011, коли вона виступала в Україні. Зі зростанням популярності діджейка почала завойовувати іноземних слухачів та виступати за кордоном. З моменту дебюту Miss Monique виступила близько у 40 країнах світу. У 2019 році діджейка заснувала власний лейбл Siona Records.

З початку повномасштабного вторгнення Miss Monique виступала з благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, раніше вокаліст Judas Priest підтримав Україну, вийшовши на сцену з синьо-жовтим прапором. Це відбулося під час святкування 60-річчя гурту Scorpions в Ганновері.