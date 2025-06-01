Головна музична подія літа: "Українська пісня" запрошує на ювілейний концерт з топовими зірками
- Фестиваль "Українська пісня" відсвяткує своє 10-річчя у Львові 8 червня.
- Хедлайнерами події є Валерій Харчишин, Kalush Orchestra, CHEEV та інші, які виконають легендарні хіти української музики.
- Цьогоріч кожен артист виступатиме з повноцінним сетом, а подія пройде у FESTrepublic, Львів.
Фестиваль "Українська пісня" цьогоріч святкує своє 10-річчя. Концерт традиційно відбудеться у Львові, де виступатимуть знамениті артисти у супроводі симфонічного оркестру, а легендарні хіти зазвучать по-новому.
Одна з головних музичних подій цього літа відбудеться у неділю, 8 червня. Фестиваль пройде під назвою "Історія", адже подія святкуватиме своє 10-річчя, повідомляє Show 24.
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Організатори Ukrainian Song Project анонсували захопливе шоу з найвідомішими українськими артистами, симфонічним оркестром, що відкриє улюблені пісні в новому звучанні, легендарними хітами та унікальними виступами – від музичних прем'єр до креативних дуетів.
Хедлайнерами фестивалю "Українська пісня. Історія" є:
- Валерій Харчишин ("Друга Ріка")
- YAKTAK
- Kalush Orchestra
- CHEEV
- Андрій Кравченко
- Максим Бородін
- Василь Зінкевич та інші.
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На сцені заходу цього року у виконанні зірок лунатимуть хіти, які увійшли в історію української музики: від "Червоної рути" Івасюка до "Скрябіна".
До того ж цьогоріч формат виступів трохи зазнав змін. Кожен артист виступатиме з повноцінним сетом: це допоможе сповна насолодитись музикою улюблених артистів.
Дата: 8 червня (неділя)
Місце: FESTrepublic, Львів
Ціна квитка: від 750 гривень.
Що відомо про "Українську пісню"
Фестиваль є одним з найбільших на Заході України. Вже 10 років поспіль на події презентують нові імена, вшановують легенд і популяризують українську музику. На заході виступають топові зірки – від Тіни Кароль та Злати Огнєвіч до Артема Пивоварова й АНТИТІЛ.