Головна музична подія літа: "Українська пісня" запрошує на ювілейний концерт з топовими зірками

Фестиваль "Українська пісня" цьогоріч святкує своє 10-річчя. Концерт традиційно відбудеться у Львові, де виступатимуть знамениті артисти у супроводі симфонічного оркестру, а легендарні хіти зазвучать по-новому.

Одна з головних музичних подій цього літа відбудеться у неділю, 8 червня. Фестиваль пройде під назвою "Історія", адже подія святкуватиме своє 10-річчя, повідомляє Show 24.

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Організатори Ukrainian Song Project анонсували захопливе шоу з найвідомішими українськими артистами, симфонічним оркестром, що відкриє улюблені пісні в новому звучанні, легендарними хітами та унікальними виступами – від музичних прем'єр до креативних дуетів.

Хедлайнерами фестивалю "Українська пісня. Історія" є:

Валерій Харчишин ("Друга Ріка")

YAKTAK

Kalush Orchestra

CHEEV

Андрій Кравченко

Максим Бородін

Василь Зінкевич та інші.

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На сцені заходу цього року у виконанні зірок лунатимуть хіти, які увійшли в історію української музики: від "Червоної рути" Івасюка до "Скрябіна".

До того ж цьогоріч формат виступів трохи зазнав змін. Кожен артист виступатиме з повноцінним сетом: це допоможе сповна насолодитись музикою улюблених артистів.

Дата: 8 червня (неділя)

Місце: FESTrepublic, Львів

Ціна квитка: від 750 гривень.

Що відомо про "Українську пісню"

Фестиваль є одним з найбільших на Заході України. Вже 10 років поспіль на події презентують нові імена, вшановують легенд і популяризують українську музику. На заході виступають топові зірки – від Тіни Кароль та Злати Огнєвіч до Артема Пивоварова й АНТИТІЛ.