Одно из главных музыкальных событий этого лета состоится в воскресенье, 8 июня. Фестиваль пройдет под названием "История", ведь событие будет праздновать свое 10-летие, сообщает Show 24.

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Организаторы Ukrainian Song Project анонсировали увлекательное шоу с самыми известными украинскими артистами, симфоническим оркестром, что откроет любимые песни в новом звучании, легендарными хитами и уникальными выступлениями – от музыкальных премьер до креативных дуэтов.

Хедлайнерами фестиваля станут:

Валерий Харчишин ("Друга Ріка")

YAKTAK

Kalush Orchestra

CHEEV

Андрей Кравченко

Максим Бородин

Василий Зинкевич и другие.

"Украинская песня. История" состоится во Львове: видео

На сцене мероприятия в этом году в исполнении звезд будут звучать хиты, которые вошли в историю украинской музыки: от "Червоної рути" Ивасюка до "Скрябина".

К тому же в этом году формат выступлений немного изменился. Каждый артист будет выступать с полноценным сетом: это поможет сполна насладиться музыкой любимых артистов.

Дата: 8 июня (воскресенье)

Место: FESTrepublic, Львов

Цена билета: от 750 гривен.

Что известно об "Украинской песне"

Фестиваль является одним из крупнейших на Западе Украины. Уже 10 лет подряд на событии презентуют новые имена, чествуют легенд и популяризируют украинскую музыку. На мероприятии выступают топовые звезды – от Тины Кароль и Златы Огневич до Артема Пивоварова и АНТИТІЛ.