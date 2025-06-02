Одно из главных музыкальных событий этого лета состоится в воскресенье, 8 июня. Фестиваль пройдет под названием "История", ведь событие будет праздновать свое 10-летие, сообщает Show 24.
Обратите внимание К 30-летию группы: "Друга Рика" анонсировала концерт во Дворце спорта
Организаторы Ukrainian Song Project анонсировали увлекательное шоу с самыми известными украинскими артистами, симфоническим оркестром, что откроет любимые песни в новом звучании, легендарными хитами и уникальными выступлениями – от музыкальных премьер до креативных дуэтов.
Хедлайнерами фестиваля станут:
- Валерий Харчишин ("Друга Ріка")
- YAKTAK
- Kalush Orchestra
- CHEEV
- Андрей Кравченко
- Максим Бородин
- Василий Зинкевич и другие.
"Украинская песня. История" состоится во Львове: видео
На сцене мероприятия в этом году в исполнении звезд будут звучать хиты, которые вошли в историю украинской музыки: от "Червоної рути" Ивасюка до "Скрябина".
К тому же в этом году формат выступлений немного изменился. Каждый артист будет выступать с полноценным сетом: это поможет сполна насладиться музыкой любимых артистов.
Дата: 8 июня (воскресенье)
Место: FESTrepublic, Львов
Цена билета: от 750 гривен.
Что известно об "Украинской песне"
Фестиваль является одним из крупнейших на Западе Украины. Уже 10 лет подряд на событии презентуют новые имена, чествуют легенд и популяризируют украинскую музыку. На мероприятии выступают топовые звезды – от Тины Кароль и Златы Огневич до Артема Пивоварова и АНТИТІЛ.