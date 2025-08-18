Мабуть, не дуже правильно називати українськими тих знаменитостей, що обрали сторону агресора. Хтось із них публічно підтримав російського диктатора Путіна, а хтось вирішив погратись у мовчанку.

Колись ці люди жили в українських містах чи селах, робили перші кроки до слави, здобували успіх та заробляли гроші. Мабуть, хтось вірив, що українці мають підтримувати українців, однак це не так. Деякі зірки не просто вирішили "набрати у рот води", а й публічно підтримали Путіна, а дехто навіть отримав російське громадянство. У матеріалі Show24 читайте про тих, хто обрав сторону агресора.

Які українські зірки підтримали Путіна та замовчують війну в Україні?

Ані Лорак (справжнє ім'я якої Кароліна Куєк) дуже часто фігурує у новинах про зраду. Співачка родом із Чернівців, багато років вона жила та працювала в Україні. У 2008 році навіть представляла нашу країну на співочому конкурсі Євробачення.

Уже після 2014 року Лорак перебралась до країни-агресорки, а до України приїжджала з концертами. У жовтні 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, серед яких фігурувало ім'я Ані Лорак.

В інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ російська зірка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей. Співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу. Крім того, за інформацією російських ЗМІ, співачка отримала російське громадянство.

Минулого року артистку в Україні позбавили державних нагород. Сьогодні вона продовжує виступати для росіян, замовчує тему війни та хизується розкішним життям і поїздками за кордон зі своїм новим чоловіком.

Ані Лорак / Фото з соцмереж

Юрій Бардаш був продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна та інших музичних проєктів. З початком повномасштабної війни він перебрався до Росії, а згодом навіть отримав громадянство країни-агресорки.

Цього року Вінницький міський суд засудив продюсера Юрія Бардаша до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за пропаганду війни та заклики до насильницьких дій проти України.

Юрій Бардаш із російським паспортом / Фото з соцмереж

У часи Революції Гідності гуморист Андрій Молочний виїхав до Росії. У 2019 році він опублікував допис у соцмережах, де написав, що "Києвом ходять фашисти". Тоді він сказав, що має сподівання, що "як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті".

Коли розпочалась велика війна, то гуморист вирішив заступитись за Києво-Печерську лавру та діяльність Московського патріархату в Україні. Його не бентежить, що російські ракети знищують його рідне місто та мирних українців, а сам він заробляє криваві рублі.

У липні цього року у Києві сталась смертельна ДТП. Працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку, яка померла в лікарні. Фігурантом справи виявився син зрадника Молочного.

Андрій Молочний / Фото з відкритих джерел

Данило Грачов був успішним фешн-експертом і телеведучим на українському телебаченні. Та раптом він покинув Україну заради кар'єри в Росії, де став ведучим на пропагандистських телеканалах. У 2013-14 роках Грачов проявляв патріотизм, навіть приходив на Майдан, однак усе це змінилось у 2015 році, коли його запросили працювати на російському шоу "Кава з молоком".

Одного разу зрадник навіть одягнув футболку з обличчям російського диктатора Путіна. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Грачов заявляв, що деколи треба "мовчати й просто стежити".

Грачов одягнув футболку з обличчям Путіна / Скриншот з відео

Софія Стужук – відома блогерка, яка до початку повномасштабної війни мала бізнес в Україні та в країні-терористці. Перед 24 лютим 2022 року Стужук називала себе росіянкою.

Про велику війну вона заговорила лиш через три тижні після вторгнення, де вирішила уникнути чіткої позиції, заявивши, що закликає до миру. Пізніше вона навіть рекламувала російських блогерів. Крім того, блогерка живе за кордоном з новим чоловіком, продовжує спілкуватись російською мовою й нібито не планує повертатись до України.

Софія Стужук / Фото з соцмереж

Марі Краймбері – співачка, родом із Кривого Рогу. У 2011 році вона перебралась до Росії, де спочатку працювала викладачкою танців, а потім почала розвивати музичну кар'єру.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, співачка жодного разу не висловлювалась на цю тему, однак продовжує розважати росіян і отримувати нагороди від країни-агресорки. До слова, за наявною інформацією, батьки та брат Марі досі мешкають в Україні.

Марі Краймбері / Фото з соцмереж

Таїсія Повалій, яка родом із села Шамраївка Київської області, колись була зіркою української естради. Під час війни на Донбасі та окупації Криму артистка продовжувала розважати росіян. А з початком великої війни зрадниця обрала сторону Росії.

У 2023 році Повалій отримала російський паспорт та стала громадянкою країни-агресорки. До слова, у листопаді минулого року співачку позбавили звання заслуженої артистки України.

Таїсія Повалій / Фото РосЗМІ

Регіна Тодоренко – співачка родом з Одеси, міста, яке майже кожного дня перебуває під російськими обстрілами. Спершу її кар'єра розвивалась в Україні, а згодом вона вийшла заміж за росіянина Влада Топалова. Ще з 2014 року вона уникала теми війни, зазначивши, що "намагається не лізти у тему політики".

Коли розпочалась велика війна, то все, на що спромоглась зрадниця, це висловитись про любов і мир. У 2023 році вона отримала російський паспорт.

Реакція Тодоренко на повномасштабне вторгнення / Фото з інстаграму Регіни Тодоренко

Ліза Василенко, яка родом із Дніпра, здобула першу популярність завдяки серіалу "Школа". Та за якийсь час перебралась до Росії, щоб там будувати кар'єру. У 2021 році Василенко дала інтерв'ю, де сказала, що Київ та Москва – "це небо і земля". Українців, які її критикували за переїзд до держави-агресора, назвала "тупими", а війну Росії проти України – "ср*чем". За це вона потрапила до бази "Миротворець".

Після 24 лютого 2022 року Ліза Василенко попросила вибачення в українців та сказала, що її пріоритети змінилися. Модель навіть брала участь у протестах у Москві, коли росіяни виходили на вулиці проти війни. Потім вона переїхала за кордон. Та сьогодні дівчина навіть не згадує про війну в рідній країні. Деякий час вона зустрічалась з російським репером Моргенштерном.

Ліза Василенко / Фото з соцмереж

Анну Сєдокову добре знають в Україні. Вона народилась у Києві, до 2014 року жила на дві країни – Україна та Росія. У 2022 році, коли Росія почала велику війну проти України, вона заявила про "творчу паузу", переїхала в США та затихла, щоб не коментувати повномасштабне вторгнення.

Артистка написала кілька розмитих дописів про мир, які згодом видалила, щоб мати можливість заробляти криваві рублі у Москві. Сьогодні вона занесена у підсанкційний список РНБО.

Анна Сєдокова / Фото з соцмереж

Сніжана Єгорова ніколи не приховувала своєї симпатії до Росії. Вона казала, що принципово розмовляє російською мовою, оскільки вважає мову країни-агресорки – надбанням українців.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Єгорова поширила в мережі допис, у якому підтримала Володимира Путіна й назвала його "героєм нашого часу". Наприкінці 2022-го на одному з російських телеканалів вийшло шоу, де зірки критикували українську владу і Володимира Зеленського. Серед гостей засвітилася і Єгорова. Це була її перша за довгий час поява на публіці.

Сніжана Єгорова / Фото з відкритих джерел

