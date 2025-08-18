Вибір майбутнього – це важливий крок у житті кожної людини. Від цього обов'язку не звільняються і зіркові діти. На сьогодні хтось вже досягнув певних результатів, а хтось перебуває за крок до кардинальних змін. У добірці Show24 читайте про те, ким стали діти українських знаменитостей.

Від військової справи до зірок шоубізнесу – ким стали діти українських зірок?

Ярослав Грубич

Син українського телеведучого, Костянтина Грубича, обрав військову справу. Він свідомо став на захист України. До мобілізації чоловік працював оператором і режисером, документував війну.

На жаль, наприкінці липня військовий зазнав страшного поранення на фронті, втративши праву руку.

Ярослав Грубич / Фото з інстаграму військовослужбовця

Сам Ярослав нещодавно розповів про своє самопочуття.

Сергій, Данило та Поліна Кондратюки

Ігор Кондратюк не так часто ділиться з пресою про своїх дітей, та й самі вони не є прихильниками публічності. Однак нещодавно зірковий батько розповів, як його діти реалізували себе у житті.

Старший син Сергій добровільно пішов на фронт у вересні 2023 року. Він долучився до складу 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ігор Кондратюк з синами й донькою / Фото соцмереж шоумена

Раніше Кондратюк казав, що Данило займається блокчейном. Чи актуальна ця інформація зараз – невідомо. А от Поліна – наймолодша у родині, нещодавно закінчила Університет штату Арізона, здобувши ступінь бакалавра аерокосмічної інженерії (Aerospace Engineering).

Ігор Кондратюк із донькою / Фото з інстаграму продюсера

Марія Кравець

Марія є донькою української комедійної актриси Олени Кравець та автора студії "95 квартал" Сергія Кравця. Дівчина дуже швидко стала самостійною, адже коли їй було 15 років, зіркова мама ухвалила рішення, що вона житиме окремо. Усе через те, що тоді у родині народились двійнята, а у квартирі не було достатньо місця на таку кількість людей.

Від так, Марія почала жити окремо. Сьогодні вона є ведучою подкасту "Вдома поговоримо", працює у танцювальному колективі IWD.Clan, а також розвиває свої соцмережі як блогерка. До слова, на її інстаграм підписано майже 20 тисяч людей.

Марія Кравець / Фото з інстаграму дівчини

Андрій Потапенко

Коли хлопець був молодшим, то активно вів власну сторінку в інстаграмі й навіть рекламував кредитні картки одного з банків. Андрій знімався у кліпах разом із батьком, вів спільний етер на "Танцях із зірками", а також займався репом. Раніше він розповідав, що цікавиться криптовалютою, але не готовий успадковувати в майбутньому бізнес своїх батьків – MOЗGI Entertainment.

Нещодавно стало відомо, що зіркові батьки відвезли 16-річного сина до Великої Британії, де той навчатиметься два роки у школі, яку обрала мама, а потім планує вступ до університету. Ким стане хлопець у майбутньому – невідомо, однак вирішуватиме це сам.

Потап з сином у Великій Британії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Злата Мітчел

Злата – донька Ольги Фреймут і британця Ніла. Коли дівчині було 15 років, то вона вже мала власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Раніше зіркова матуся казала, що донька вчитиметься за кордоном. Так і сталось.

Дівчина займалась танцями, а зараз самостійно проживає у Лос-Анджелесі (США). На сторінці Злати зазначено: кіновиробництво, режисура та хореографія. Ймовірно, це сьогодні поле дільності доньки Фреймут.

Злата Мітчел / Фото з інстаграму дівчини

Веніамін Огір

Веніамін – син Тіни Кароль та покійного продюсера Євгена Огіра. Сьогодні хлопець живе та навчається у Великій Британії. Ще раніше хлопець зізнавався, що хотів би далі навчатись у якомусь американському коледжі.

Цікаво, що за кордоном юнак займався танцями. Також добре знає іноземні мови – англійську, французьку та іспанську. Зіркова матуся казала, що їй важливо, щоб син вільно розмовляв іншими мовами й добре знав математику на відміну від неї.

Тож наразі у Веніаміна ще відкритий шлях до вибору професії. Ймовірно, шоубізнес – це не про нього.

Веніамін Огір з мамою / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Марія Полякова

Марія – донька Ольги Полякової та бізнесмена Вадима Буряковського. Раніше дівчина казала, що не хоче ховатись за матір'ю, тому у 17 років мала власний гурт "ШВЫ", де була солісткою. Свого часу дівчина отримувала чимало негативних коментарів, а зіркова мама захищала доньку. Крім того, Полякова також добре заробляла на інстаграмі.

Сьогодні Марія навчається в університеті Берклі, що у США. На початку липня дівчині зробили пропозицію руки та серця, а невдовзі вона вийшла заміж. Також Полякова має ютуб-канал, де наразі є дві індивідуальні соло-роботи.

Маша Полякова / Фото з соцмереж