Від випадкових відео до великих грошей: хто з українських блогерів підкорив соцмережі

Колись вони знімали ролики для розваги, продавали власноруч зроблені браслети або шукали перші підробітки. Тепер їхні відео збирають мільйони переглядів, а блогерство перетворилося на повноцінний бізнес.

Ще кілька років тому складно було уявити, що звичайне відео в TikTok або допис в Instagram зможуть змінити чиєсь життя. Однак для деяких українців соцмережі стали не просто місцем для розваг, а можливістю побудувати власну кар'єру та заробляти на тому, що подобається. 24 Канал зібрав історії блогерів, які починали без великих команд і продуманих стратегій, але зрештою змогли перетворити свої захоплення на справжню справу.

Юля Верба

Юля Верба / Фото з Інстаграму verbaaa

Юля Верба почала розвивати Instagram ще будучи підлітком. Спочатку вона просто публікувала фотографії та ділилася повсякденним життям, але поступово її сторінка перетворилася на один із популярних українських блогів.

Згодом лайфстайл-контент, покупки та подорожі стали основою її рекламних інтеграцій. У 2024 році блогерка розповідала, що за умови двох рекламних публікацій щодня могла заробляти близько 45 тисяч доларів на місяць. Так захоплення соцмережами переросло у прибуткову справу.

Саша Бо

Саша Бо / Фото з Інстаграму sashaabo

Сьогодні Саша Бо має велику аудиторію та співпрацює з відомими брендами, але її перші заробітки були зовсім не схожими на сучасні рекламні контракти. Ще під час навчання в університеті дівчина вирішила монетизувати свої захоплення – малювання та рукоділля.

Батьки давали їй 350 гривень на тиждень, але Саша хотіла мати більше власних грошей. Тому почала продавати через Instagram браслети ручної роботи за 200 гривень, а портрети малювала на замовлення за 250 гривень. За словами блогерки, так їй вдавалося відкладати понад тисячу гривень щотижня.

Тоді вона навіть не думала, що соціальні мережі можуть стати основною роботою. Згодом до рукоділля додалися фотографія та розвиток особистої сторінки. Так Саша Бо стала однією з перших україномовних блогерок-мільйонниць, а її захоплення переросло у повноцінну медійну діяльність.

Даша Євтух

Даша Євтух / Фото з Інстаграму dashaevtukh__official

Історія Даші Євтух почалася не з бажання стати популярною. Під час карантину дівчина навчалася на останньому курсі й вирішила знімати короткі відео, щоб побороти невпевненість перед камерою. Раніше вона мріяла про акторство та хотіла спробувати себе в кіно.

Її контент був далеким від ідеальних Instagram-картинок: звичайні покупки, сільський побут, тварини та кумедні ситуації. Особливо запам'яталося глядачам відео про "бешену коняку", яке швидко перетворилося на інтернет-мем. Дашу почали впізнавати, а її ролики – активно поширювати.

Влад Шевченко

Влад Шевченко / Фото з Інстаграму vlad.shevchenko_

Сьогодні Влада Шевченка впізнають за пародіями на відомих політиків, чиновників та актуальні події. Його короткі відео стали частиною українського TikTok, а аудиторія лише на цій платформі перевищила мільйон підписників.

Однак перші заробітки майбутнього блогера були значно скромнішими. Ще студентом він проводив тематичні вечірки у вінницьких пабах. За один із таких заходів отримав 500 гривень, але примудрився загубити всю суму дорогою додому.

Був у Влада й досвід роботи на будівництві. Разом з одногрупниками він виносив будівельне сміття з приватного будинку. За чотири години важкої фізичної роботи кожен отримав по 200–250 гривень.

Даша Кубік

Даша Кубік / Фото з Інстаграму da_kubik

Даша Кубік теж змогла перетворити гумор та акторську подачу на впізнаваний стиль у соцмережах. Її відео вирізняються кумедними ситуаціями, незграбними знайомствами та самоіронією. А особливу популярність блогерці принесли спільні ролики з Владом Шевченком.

Один із таких проєктів навіть потрапив у світові рекомендації TikTok. Йдеться про відео, яке автори між собою назвали "Ролик з червоною сукнею". У TikTok та Instagram воно зібрало разом 82,2 мільйона переглядів.

Кенді Суперстар

Кенді Суперстар / Фото з Інстаграму candy__superstar

Рожеве волосся, яскраві образи та відео, які набирають сотні мільйонів переглядів, – сьогодні Кенді Суперстар складно сплутати з кимось іншим. Однак до популярності в TikTok Наталія Вуглицька вже мала досвід роботи в зовсім інших сферах.

Ще у 2014 році про неї писали як про художницю з Вінниччини, яка створювала гіперреалістичні портрети та продавала їх через соціальні мережі. Пізніше дівчина займалася музикою, організацією заходів, фестивалів і власними медійними проєктами.

У 2020 році, під час карантину, Кенді почала регулярно публікувати розважальні відео в TikTok. Спочатку далеко не кожен ролик набирав багато переглядів. Справжній прорив стався після перевтілення у персонажа серіалу "Гра в кальмара": відео зібрало 15 мільйонів переглядів лише за перший тиждень. Згодом блогерка запустила YouTube-канал і почала розвивати власний бізнес.

Анастасія Тащук

Анастасія Тащук / Фото з Інстаграму anasteishaa_official

Сьогодні Анастасія Тащук заробляє на створенні контенту, але спочатку навіть не хотіла розповідати рідним про своє захоплення. П'ять років тому вона почала знімати TikTok, однак приховувала це від батьків, які не сприймали платформу як серйозну роботу.

За освітою дівчина акторка театру та режисерка. Після навчання вона певний час працювала в театрі, але згодом вирішила спробувати себе в соціальних мережах. Перші відчутні гроші прийшли завдяки прямим ефірам: глядачі надсилали їй віртуальні подарунки, які можна було конвертувати в реальний дохід.

Першу суму – 12 тисяч гривень – Настя принесла додому та показала батькам. Саме тоді вони зрозуміли, що захоплення доньки може стати справжньою професією. У вересні 2026 року блогерка розповіла, що її середній дохід від TikTok та Instagram становить 3–4 тисячі доларів на місяць.

Шлях до популярності в кожного свій: хтось починав із коротких відео, хтось – із перших рекламних інтеграцій, а комусь довелося долати фінансові труднощі ще задовго до появи власної аудиторії. Схожі історії є й серед українських знаменитостей – деякі з них пригадували, яким було їхнє дитинство та через які матеріальні труднощі довелося пройти.