24 Канал зібрав історіїукраїнських знаменитостей, які виросли в бідності, але зуміли досягти успіху. Деяким доводилося заробляти вже у 10 років, а інші навіть не могли дозволити собі новий одяг. І, здається, саме тому сьогодні вони знають справжню ціну грошам.

Анна Трінчер



Анна Трінчер / Фото з Інтсаграму



Артистка зізнавалася, що була змушена доношувати одяг за мамою та тіткою, адже грошей на нові речі в родині не вистачало. Найскладніше було те, що Анна вже тоді працювала в дитячому шоубізнесі, де її оточували діти заможних батьків.

За словами Трінчер, саме через це вона довго комплексувала щодо свого фінансового становища.

Алла Костромічова



Алла Костромічова / Фото з Інстаграм



Українська супермодель Алла Костромічова розповідала, що після смерті батька її родина опинилася у скрутному фінансовому становищі.

У підлітковому віці дівчина носила куртку покійного тата, адже придбати нову сім'я не могла. Ба більше, через худорляву зовнішність Алла потерпала від насмішок однокласників. Іронічно, що саме ті риси, через які її цькували у школі, згодом допомогли їй побудувати міжнародну модельну кар'єру.

Ольга Куриленко



Ольга Куриленко / Фото з Інстаграму



Майбутня зірка фільму про Джеймса Бонда народилася в Бердянську. Після розлучення батьків її виховували мама та бабуся.

В інтерв'ю The Irish Times акторка розповідала, що родина переважно харчувалася картоплею та капустою, а через нестачу грошей одяг доводилося перешивати.

Коли Ользі виповнилося 16 років, вона переїхала до Парижа, де почала працювати моделлю та допомагати рідним фінансово.

Ігор Ласточкін



Ігор Ласточкін / Фото з Інстаграму



Майбутній комік виріс у Казахстані. За його словами, родина жила настільки бідно, що вдома іноді не було світла, газу та води. Уже в 10 років Ігор почав заробляти гроші. Він продавав на ринку випічку, яку готував разом із бабусею, підробляв на заправці, а згодом

Ірина Федишин



Ірина Федишин / Фото з Інстагарму



Співачка розповідала, що разом із батьками та братом жила в одній кімнаті гуртожитку. Коли сім'я почала збільшуватися, фінансове становище стало ще складнішим. Зрештою мама Ірини була змушена поїхати на заробітки до Італії, де працювала прибиральницею.

Для майбутньої співачки розлука з найріднішою людиною стала справжнім випробуванням. Утім, через півроку мама повернулася, як і обіцяла доньці.

Макс Барських



Макс Барських / Фото з Інстаграму



Артист виріс у Херсоні. Після розлучення батьків родині катастрофічно бракувало грошей, тому Макс вирішив допомагати матері ще в підлітковому віці. Уже в 13–14 років майбутня зірка почала заробляти самостійно. Хлопець розповсюджував косметику за каталогами, роздавав рекламні матеріали, а згодом навіть працював барменом.

Щоправда, ресторанна кар'єра складалася не надто вдало. Одного разу Макс примудрився перекинути п'ять келихів пива просто перед відвідувачами.

У 17 років Барських переїхав до Києва, де підробляв у караоке-клубах і брався за різну роботу. А вже у 2008 році потрапив на "Фабрику зірок", яка стала важливим кроком до популярності.

Нещодавно 24 Канал розповідав про українських знаменитостей, чиї шлюби виявилися рекордно короткими. Хто з зірок розлучився майже одразу після весілля та чому велике кохання так швидко перетворилося на розчарування.