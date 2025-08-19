Уже незабаром, 24 серпня, відзначатимемо 34-ту річницю незалежності України. За цей час царина шоубізнесу прожила багато, але незмінним залишилось одне – крилаті фрази, які походять з пісень.

Не в новинку, коли певні фрази з пісні стають цитатами. Від цієї тенденції не відстають і сучасні українські треки, які вирізняються жанровою палітрою, змістовністю слів і прихованими сенсами. У добірці Show24 пропонуємо згадати ті цитати, які за останні роки стали дуже популярними.

Які українські пісні розбирають на цитати?

Минулого року у музичний світ голосно та яскраво увірвалась Klavdia Petrivna. Її треки ставали хітами, а таємничий образ тільки додавав інтриги. До прикладу, рядки з пісні "Я щаслива" одного разу процитувала перша леді країни – Олена Зеленська.

Олена Зеленська процитувала рядки з пісні "Я щаслива": дивіться відео онлайн

Крім того, 14 лютого співачка випустила пісню "Я тобі брехала", яка спричинила справжній фурор. Рядки з треку швидко стали популярними й розлетілись на цитати. До прикладу, найчастіше можна почути саме ці слова: "Я тобі брехала, я тебе не кохала".

Не секрет, що чимало пісень Андрія Кузьменка отримали "друге дихання" після його трагічної смерті. Найчастіше цитують рядки з пісень "С*ка-війна" та "Нас кинули".

Ну, і хто тебе кликав? Чому ти прийшла?

Стара проститутка – с*ка-війна.

Хто тобі платить за наші тіла?

Скільки ще тобі треба? Яка їх ціна?

Не дивно, що ці рядки сьогодні актуальні, адже щодня війна, розв'язана Росією, забирає десятки українських життів.

Кузьма Скрябін – "С*ка-війна": дивіться відео онлайн

А на просторах тіктоку найчастіше можна почути наступні рядки.

А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами

Діла свої зробили, злили нас

Мене з тобою разом в унітаз

Злили нас тут просто…

Напередодні Дня Незалежності не можна було б не загадати про пісню Океан Ельзи "Без бою". Вона оспівує тему боротьби за кохання, а тому її актуальність залишається без будь-яких знаків питань. Чимало українських родин сьогодні розділені через війну, тому слова з композиції стають символічним знаком, що щастя вимагає боротьби: "Я не здамся без бою".

Океан Ельзи – "Без бою": слухайте пісню онлайн

Також у топі прослуховувань і цитувань – пісні гурту "Жадан і Собаки". Найчастіше у просторах інтернету можна прочитати рядки з пісні "Автозак". Попри те, що більшість треків команди містить нецензурну лайку, вони знаходять своїх поціновувачів. До прикладу, нещодавно українськими містами прокотилась хвиля протестів проти закону про НАБУ та САП. Тоді у мережі поширилось відео, де протестувальники вигукували рядки зі згаданої пісні: "На*уя мені система, що працює проти мене?"

Після такої реакції суспільства, Верховна Рада прийняла законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП.

У 2022 році Володимир Дантес випустив пісню "Обійми", яку присвятив українцям і мовному питанню. Артист спробував пояснити, що вчитись ніколи не пізно, а кожен регіон має свій особливий діалект. Такий підхід сподобався українцям, а рядки пісні стали гарними цитатами.

Володимир Дантес – "Обійми": дивіться відео онлайн