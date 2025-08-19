Уже скоро, 24 августа, будем отмечать 34-ю годовщину независимости Украины. За это время сфера шоу-бизнеса прожила многое, но неизменным осталось одно – крылатые фразы, происходящие из песен.

Не в новинку, когда определенные фразы из песни становятся цитатами. От этой тенденции не отстают и современные украинские треки, которые отличаются жанровой палитрой, содержательностью слов и скрытыми смыслами. В подборке Show24 предлагаем вспомнить те цитаты, которые за последние годы стали очень популярными.

Важно Молчат ради славы: украинские звезды, которые поддерживают Путина

Какие украинские песни разбирают на цитаты?

В прошлом году в музыкальный мир громко и ярко ворвалась Klavdia Petrivna. Ее треки становились хитами, а таинственный образ только добавлял интриги. К примеру, строки из песни "Я щаслива" однажды процитировала первая леди страны – Елена Зеленская.

Елена Зеленская процитировала строки из песни "Я щаслива": смотрите видео онлайн

Кроме того, 14 февраля певица выпустила песню "Я тобі брехала", которая произвела настоящий фурор. Строки из трека быстро стали популярными и разлетелись на цитаты. К примеру, чаще всего можно услышать именно эти слова: "Я тобі брехала, я тебе не кохала".

Не секрет, что многие песни Андрея Кузьменко получили "второе дыхание" после его трагической смерти. Чаще всего цитируют строки из песен "С*ка-війна" и "Нас кинули".

Ну, і хто тебе кликав? Чому ти прийшла?

Стара проститутка – с*ка-війна.

Хто тобі платить за наші тіла?

Скільки ще тобі треба? Яка їх ціна?

Неудивительно, что эти строки сегодня актуальны, ведь ежедневно война, развязанная Россией, забирает десятки украинских жизней.

Кузьма Скрябин – "С*ка-війна": смотрите видео онлайн

А на просторах тиктока чаще всего можно услышать следующие строки.

А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами

Діла свої зробили, злили нас

Мене з тобою разом в унітаз

Злили нас тут просто…

Накануне Дня Независимости нельзя было бы не загадать о песне Океан Эльзы "Без бою". Она воспевает тему борьбы за любовь, а потому ее актуальность остается без каких-либо знаков вопросов. Многие украинские семьи сегодня разделены из-за войны, поэтому слова из композиции становятся символическим знаком, что счастье требует борьбы: "Я не здамся без бою".

Океан Эльзы – "Без бою": слушайте песню онлайн

Также в топе прослушиваний и цитирований – песни группы "Жадан и Собаки". Чаще всего в просторах интернета можно прочитать строки из песни "Автозак". Несмотря на то, что большинство треков команды содержит нецензурную брань, они находят своих ценителей. К примеру, недавно украинскими городами прокатилась волна протестов против закона о НАБУ и САП. Тогда в сети распространилось видео, где протестующие выкрикивали строки из упомянутой песни: "На*уя мені система, що працює проти мене?"

После такой реакции общества, Верховная Рада приняла законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.

В 2022 году Владимир Дантес выпустил песню "Обійми", которую посвятил украинцам и языковому вопросу. Артист попытался объяснить, что учиться никогда не поздно, а каждый регион имеет свой особый диалект. Такой подход понравился украинцам, а строки песни стали хорошими цитатами.

Владимир Дантес – "Обійми": смотрите видео онлайн