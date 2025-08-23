Новые треки также представили Golubenko, Макс Барских, Klavdia Petrivna, KOLA и другие. Подробнее о премьерах читайте в материале Show 24.

Olya Shelby

Певица и инфлуенсерка Olya Shelby выпустила песню "Влюбленные" – о влюбленности, которая наполняет, вдохновляет и пробуждает, о состоянии, когда все становится ярче через искренние чувства, а не идеализацию человека.

Я написала ее еще до того, как со мной это случилось. Она была как желание почувствовать настоящую связь, без боли и без токсичности. После "Кайданов" хотелось чего-то нового: о легкости, о начале, об искренности, и когда это действительно произошло – песня заиграла совсем по новому,

– поделилась певица.

Olya Shelby – "Влюбленные": смотрите видео онлайн

MELANYA

MELANYA презентовала мини-альбом "Шкода". Это история женщины, которая пережила измену, потери и переосмысления. Теперь она смотрит на все, что раньше казалось концом света, с иронией и мудростью.

"Этот альбом я создала для женщин. Для своих подруг. Для тех, кто, как и я, когда-то терял себя в отношениях. Кто был слишком удобной, слишком тихой, слишком терпеливой. Кто ставил себя на последнее место, забывал о своих желаниях, голос, силу. Я очень хочу, чтобы эти песни напомнили тебе о твоей ценности. О том, кем ты есть на самом деле. И что быть собой – это не эгоизм, а любовь. Любовь к себе, которую мы все имеем право вернуть", – рассказала певица.

MELANYA – "Шкода": смотрите видео онлайн

Golubenko

Golubenko представил трек "Зорепадами" – об отношениях, в которых непростой период: когда уже нет легкости, но есть чувства, воспоминания и страх потерять их.

"Этот трек о том, как трудно отпустить человека, которого все еще любишь. Когда вроде все уже понятно, но внутри живет смесь чувств: немного веры и немного боли, что никак не отпускают. Куплет я написал на одном дыхании – откровенно и очень особенно. Припев песни – о надежде, которая все еще выжила среди всех этих сомнений и оставила страх", – говорит исполнитель.

Golubenko – "Звездопадами": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барских выпустил песню Mine и клип на нее, который снимали, когда Киев переживал самую массированную баллистическую атаку. Съемки длились сутки и осложнялись из-за угрозы, большую часть времени команда находилась в укрытии.

Очень сюрреалистическое ощущение – когда большую часть времени, отведенного на съемку, ты сидишь в укрытии, а после отбоя, имея всего час до следующей тревоги, должен воспроизвести на площадке праздник и легкость танца. Затем снова возвращаешься в укрытие,

– поделился Барских.

Макс Барских – Mine: смотрите видео онлайн

"Цвіт кульбаби"

Группа "Цвіт кульбаби" презентовала песню "Повернутись живим". Фронтмен Василий Марущак посвятил ее украинским защитникам и своему другу детства, которого недавно освободили из плена.

В съемках приняли участие бойцы 45-й артиллерийской бригады, а также маленькая девочка из Славянска, которая подарила нам частичку тепла и надежды. Я им очень благодарен. Этим видео и песней мы хотим донести веру людей в победу и поддержать военных и их семьи. Потому что самое главное – вернуться живыми,

– подчеркнул исполнитель.

"Цвіт кульбаби" – "Повернутись живим": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna запремьерила песню "Журба". Она – о потере, человечности и тихой борьбе души, которая хочет звучать во времена, когда мир меняется и останавливается. Певица также представила клип, в котором появилась без маски.

Когда ты видишь потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня "Журба" – о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина,

– прокомментировала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna – "Журба": смотрите видео онлайн

KOLA

KOLA выпустила трек "Спроси" – о ценности жизни здесь и сейчас. В клипе вместе с певицей снялась переводчица жестового языка, поэтому песня доступна для людей с нарушениями слуха.

Каждый из нас в течение жизни сталкивается с различными ситуациями, событиями, потерями или победами. Жизнь хрупкая, но каждый день стоит того, чтобы ценить его до последнего мгновения. Несмотря на все надо идти вперед и поддерживать тех, кому сложно. Именно любовь и взаимная победа делают нас сильными,

– высказалась о премьере KOLA.

KOLA – "Спроси": смотрите видео онлайн

MELOVIN и Lama

MELOVIN и Lama (Наталья Дзенькив) объединили свои песни и презентовали совместную работу "Мені так треба Вітрила". Артист долго думал о дуэте, а когда написал – получил мгновенный ответ.

Я почувствовал, что должен написать Наталье и в ответ увидел ее заинтересованность. А когда мы встретились – все было решено. Мы почувствовали друг друга на другом уровне и сразу же поняли, как должны двигаться творчески,

– вспомнил MELOVIN.

MELOVIN и Lama – "Мені так треба Вітрила": смотрите видео онлайн

NICOLE

Хит 1970-х годов "Грай, сопілко, грай!" Николая Мозгового зазвучал по-новому благодаря певице NICOLE.

Эта песня для меня – о любви, жизни и силе нашей земли. Я хотела, чтобы современные слушатели почувствовали ее так же, как когда-то целое поколение,

– рассказала она.

NICOLE – "Грай, сопілко, грай!": смотрите видео онлайн