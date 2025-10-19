Больше об этих и других музыкальных новинках читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Никита Киселев собрал аншлаг во Львове и исполнил свои лучшие хиты

CHEEV

CHEEV выпустил третий студийный лонгплей ROMCOM. Туда вошли 5 старых треков: "Рана", "Раз в жизни", "День в день", "Тихий дождь", "Как маяки", и 4 новые песни: "Леоноре", "Ромкомы", "Ревную", "Твой аромат".

В поддержку альбома артист отправился во всеукраинский тур, который охватит более 30 городов. 20 и 21 ноября он выступит в Киеве в Международном центре культуры и искусств.

CHEEV – "Леонора": смотрите видео онлайн

Оля Полякова

Оля Полякова, которая заявила, что подает заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026, презентовала англоязычный сингл Warrior. Певица записала трек вместе с британским ЛГБТ-хором The Force Choir.

Клип создали совместно с британскими продюсерами компании Red Triangle на лейбле state51.

Это масштабная экспериментальная работа, соединившая живую съемку, 3D-графику и технологии искусственного интеллекта. Мы стремились создать клип в стиле супергеройских фильмов и комиксов, вдохновленный идеей мультивселенной. Warrior – это история о силе духа, борьбе добра и зла, смелости быть собой и возрождении после испытаний,

– рассказал режиссер клипа Митя Шмурак.

Оля Полякова – Warrior: смотрите видео онлайн

KAZKA

Группа KAZKA порадовала слушателей песней "Алло, поддержка". Уже вскоре выйдет клип, который снимали в Нью-Йорке. Солистка коллектива даже перевоплотилась в Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город".

Песня звучит как маленький звонок в "службу поддержки" нашего сердца – напоминание, что любовь и тепло можно найти даже после разочарований и молчания. В эти непростые дни она станет настоящим посланием надежды для каждого украинца,

– прокомментировала премьеру Александра Зарицкая.

KAZKA – "Алло, поддержка": смотрите видео онлайн

Monokate

Фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко представила свой сольный проект Monokate. Певица презентовала песню "Пахнешь".

Monokatee – это мое личное пространство, где я могу быть максимально честной. Здесь я позволяю себе звучать по-новому – мягче, но в то же время глубже. Это музыка, которую хочется не просто слушать, а проживать,

– поделилась она.

Monokate – "Пахнешь": смотрите видео онлайн

Dima Prokopov

Dima PROKOPOV записал кавер на песню Николая Мозгового "Любовь последней никогда не бывает".

Эта песня – одна из моих самых любимых в творчестве Николая Петровича. Исполнять ее – большая ответственность и одновременно большое счастье. Каждое слово нужно прожить всем сердцем, чтобы передать слушателю искреннюю эмоцию,

– отметил артист.

Dima Prokopov – "Любовь последней никогда не бывает": смотрите видео онлайн

INGRET

INGRET представила новый акустический альбом "Могучая фигура".

Это альбом, который рождался в живом процессе. Некоторые тексты я дописывала уже прямо во время записи, несколько песен появились буквально за считанные дни до студии, а некоторые ждали своего часа годами. Это очень отражает меня: спонтанную, в моменте, и одновременно такую, которая доверяет жизни и верит – всему свое время,

– говорит певица.

INGRET – альбом "Могучая фигура": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna выпустила песню "Осень", которая вызывает особые воспоминания.

Каждый человек возвращается к прошлому. У каждого есть песня, которая ассоциируется с определенным периодом в жизни. Удалось ли создать трек для коллективной ностальгии? Решать вам,

– отметила артистка.

Klavdia Petrivna – "Осень": смотрите видео онлайн

MONATIK и KOLA

MONATIK и KOLA представила клип на песню "127", которая вошла в четвертый сольный альбом артиста "Вечно танцующий человек". Режиссером этой видеоработы стал Руслан Махов.

Песня "127" для Димы имеет особое значение – я знаю, что в названии закодированы даты рождения его детей, и он ее проживает очень по-особенному. А для меня это песня о настоящих чувствах, которые не исчезают. О том, что у любви нет срока годности. Если действительно любишь – это навсегда,

– призналась KOLA.

MONATIK и KOLA – "127": смотрите видео онлайн

EL Кравчук

2025 год – особенный для EL Кравчука, ведь он отмечает 30 лет на сцене. По случаю важной даты артист работает над выходом легендарного альбома "Нічий" на виниле, а также представляет песню "Восемь миллиардов".

Когда я впервые услышал демо – я не поверил, что так бывает. Названия хитов идеально вплелись в смысл песни: она и о любви, и о моей благодарности поклонникам, и одновременно – гимн моей творческой жизни. Никто, кроме меня, эту песню не споет. А когда авторы признались, что написали ее во время обстрела в укрытии, я сразу понял – она имеет особую силу,

– поделился EL Кравчук.

EL Кравчук – "Восемь миллиардов": смотрите видео онлайн

NICOLE

Юная певица NICOLE представила трек о мире подростковых секретов и дружбе, он получил название "Только девушки в чате".

Эта песня – о том, как важно иметь своих людей, с которыми можно быть откровенной. Все мы храним секреты, но всегда есть те, с кем хочется поделиться даже самым личным,

– говорит NICOLE.

NICOLE – "Только девушки в чате": смотрите видео онлайн

GRISANA

GRISANA презентовала дебютный альбом "Роскошная и злая", который состоит из 14 треков. Певица создавала альбом 4 месяца, она сама писала и продюсировала песни.

Только так чувствую ценность своего творчества сейчас. Когда все написанное является откровенным и показывает мое нутро, мои мысли, мои смыслы. Главное, что я транслирую для всех слушателей: не бойтесь быть настоящими, проявляйтесь так, как вы чувствуете. В этом ваша главная сила! Потому что если вы не будете собой, тогда кто будет этим роскошным человеком вместо вас?,

– подчеркнула GRISANA.

GRISANA – Femina Magna: смотрите видео онлайн