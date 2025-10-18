Организаторы называют этот тур и альбом абсолютно новой историей обо всех этапах отношений – от влюбленности до момента выбора: остаться или уйти, передает 24 Канал.

Также читайте Любовь, карьера и жизнь с чистой страницы: где сейчас все победительницы "Холостяка"

В описании концерта говорилось, что "этот тур – возможность услышать песни о своей же жизни вживую и прожить их вместе с артистом". И те, кто уже успел побывать на этом выступлении, могут подтвердить, что Никита сдержал свое слово.

Артист исполнил песни "Лифт", "Романтично", "Черные брови" и другие, которые взяли в плен публику своей чувственностью, нежностью и глубиной.

И голос исполнителя, как всегда, доказывает, что он – один из самых романтичных певцов среди других артистов украинского шоу-бизнеса.

В конце концерта зал аплодировал стоя и еще некоторое время не хотел отпускать Никиту Киселева со сцены.

Недавно мы сообщали, что украинский хор "Гомон" отправляется в гастрольный тур по Европе.

Главное о Никите Киселеве