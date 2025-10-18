Організатори називають цей тур та альбом абсолютно новою історією про всі етапи стосунків – від закоханості до моменту вибору: залишитись чи піти, передає 24 Канал.

В описі концерту йшлось, що "цей тур – можливість почути пісні про своє ж життя наживо й прожити їх разом з артистом". І ті, хто вже встиг побувати на цьому виступі, можуть підтвердити, що Нікіта дотримав своє слово.

Артист виконав пісні "Ліфт", "Романтично", "Чорні брови" та інші, які взяли у полон публіку своєю чуттєвістю, ніжністю та глибиною.

Та й голос виконавця, як завжди, доводить, що він – один із найромантичніших співаків серед інших артистів українського шоубізнесу.

Наприкінці концерту зал аплодував стоячи й ще певний час не хотів відпускати Нікіту Кісельова зі сцени.

Головне про Нікіту Кісельова