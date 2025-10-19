Більше про ці та інші музичні новинки читайте у матеріалі 24 Каналу.

CHEEV

CHEEV випустив третій студійний лонгплей ROMCOM. Туди увійшли 5 старих треків: "Рана", "Раз в житті", "День у день", "Тихий дощ", "Як маяки", і 4 нові пісні: "Леоноре", "Ромкоми", "Ревную", "Твій аромат".

На підтримку альбому артист відправився у всеукраїнський тур, який охопить понад 30 міст. 20 і 21 листопада він виступить у Києві в Міжнародному центрі культури та мистецтв.

CHEEV – "Леонора": дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Оля Полякова, яка заявила, що подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026, презентувала англомовний сингл Warrior. Співачка записала трек разом з британським ЛГБТ-хором The Force Choir.

Кліп створили спільно з британськими продюсерами компанії Red Triangle на лейблі state51.

Це масштабна експериментальна робота, що поєднала живу зйомку, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити кліп у стилі супергеройських фільмів і коміксів, натхненний ідеєю мультивсесвіту. Warrior – це історія про силу духу, боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після випробувань,

– розповів режисер кліпу Мітя Шмурак.

Оля Полякова – Warrior: дивіться відео онлайн

KAZKA

Гурт KAZKA потішив слухачів піснею "Алло, підтримка". Уже незабаром вийде кліп, який знімали у Нью-Йорку. Солістка колективу навіть перевтілилась у Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто".

Пісня звучить як маленький дзвінок у "службу підтримки" нашого серця – нагадування, що любов і тепло можна знайти навіть після розчарувань і мовчання. У ці непрості дні вона стане справжнім посланням надії для кожного українця,

– прокоментувала прем'єру Олександра Заріцька.

KAZKA – "Алло, підтримка": дивіться відео онлайн

Monokate

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко представила свій сольний проєкт Monokate. Співачка презентувала пісню "Пахнеш".

Monokatee – це мій особистий простір, де я можу бути максимально чесною. Тут я дозволяю собі звучати по-новому – м'якше, але водночас глибше. Це музика, яку хочеться не просто слухати, а проживати,

– поділилась вона.

Monokate – "Пахнеш": дивіться відео онлайн

Dima Prokopov

Dima PROKOPOV записав кавер на пісню Миколи Мозгового "Любов останньою ніколи не буває".

Ця пісня – одна з моїх найулюбленіших у творчості Миколи Петровича. Виконувати її – велика відповідальність і водночас велике щастя. Кожне слово потрібно прожити всім серцем, аби передати слухачеві щиру емоцію,

– зазначив артист.

Dima Prokopov – "Любов останньою ніколи не буває": дивіться відео онлайн

INGRET

INGRET представила новий акустичний альбом "Могутня фігура".

Це альбом, який народжувався у живому процесі. Деякі тексти я дописувала вже прямо під час запису, кілька пісень з'явилися буквально за лічені дні до студії, а деякі чекали свого часу роками. Це дуже відображає мене: спонтанну, у моменті, і водночас таку, що довіряє життю й вірить – усьому свій час,

– каже співачка.

INGRET – альбом "Могутня фігура": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna випустила пісню "Осінь", яка викликає особливі спогади.

Кожна людина повертається до минулого. У кожного є пісня, яка асоціюється з певним періодом в житті. Чи вдалося створити трек для колективної ностальгії? Вирішувати вам,

– зазначила артистка.

Klavdia Petrivna – "Осінь": дивіться відео онлайн

MONATIK і KOLA

MONATIK і KOLA представила кліп на пісню "127", яка увійшла до четвертого сольного альбому артиста "Вічно танцююча людина". Режисером цієї відеороботи став Руслан Махов.

Пісня "127" для Діми має особливе значення – я знаю, що в назві закодовані дати народження його дітей, і він її проживає дуже по-особливому. А для мене це пісня про справжні почуття, які не зникають. Про те, що у любові немає терміну придатності. Якщо справді кохаєш – це назавжди,

– зізналась KOLA.

MONATIK і KOLA – "127": дивіться відео онлайн

EL Кравчук

2025 рік – особливий для EL Кравчука, адже він відзначає 30 років на сцені. З нагоди важливої дати артист працює над виходом легендарного альбому "Нічий" на вінілі, а також презентує пісню "Вісім мільярдів".

Коли я вперше почув демо – я не повірив, що так буває. Назви хітів ідеально вплелися у сенс пісні: вона і про кохання, і про мою вдячність шанувальникам, і водночас – гімн мого творчого життя. Ніхто, крім мене, цю пісню не заспіває. А коли автори зізналися, що написали її під час обстрілу в укритті, я одразу зрозумів – вона має особливу силу,

– поділився EL Кравчук.

EL Кравчук – "Вісім мільярдів": дивіться відео онлайн

NICOLE

Юна співачка NICOLE представила трек про світ підліткових секретів і дружбу, він отримав назву "Тільки дівчата в чаті".

Ця пісня – про те, як важливо мати своїх людей, з якими можна бути відвертою. Усі ми зберігаємо секрети, але завжди є ті, з ким хочеться поділитися навіть найбільш особистим,

– каже NICOLE.

NICOLE – "Тільки дівчата в чаті": дивіться відео онлайн

GRISANA

GRISANA презентувала дебютний альбом "Розкішна і зла", який складається з 14 треків. Співачка створювала альбом 4 місяці, вона сама писала і продюсувала пісні.

Тільки так відчуваю цінність своєї творчості зараз. Коли все написане є відвертим і показує моє нутро, мої думки, мої сенси. Головне, що я транслюю для всіх слухачів: не бійтеся бути справжніми, проявляйтеся так, як ви відчуваєте. У цьому ваша головна сила! Бо якщо ви не будете собою, тоді хто буде цією розкішною людиною замість вас?,

– підкреслила GRISANA.

GRISANA – Femina Magna: дивіться відео онлайн