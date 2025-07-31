Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное, hromadske и Укринформ.

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Как реагировали протестующие в Киеве на принятие закона о НАБУ и САП?

Протестующие смотрели трансляцию с заседания Верховной Рады 31 июля, находясь прямо на акции протеста в Мариинском парке в Киеве.

После того, как состоялось голосование за законопроект Владимира Зеленского №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП, а также после объявления результата, люди буквально взорвались эмоциями и аплодисментами из-за того, что им удалось отстоять независимость антикоррупционных органов.

Реакция людей на принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП / Видео Суспильного

Также протестующие скандировали, что "Власть – это народ". Кроме того, люди подняли вверх свои картонки, где призвали вернуть независимость антикоррупционным органам.

Люди кричали "Власть – это народ" / Видео hromadske

Это промежуточная победа гражданского общества. Мы показали прежде всего себе, власти, обществу, международным партнерам, что мы готовы неуклонно двигаться к евроинтеграции, к прозрачным, независимым институтам и подотчетности власти,

– сказала соорганизатор акции Зинаида.

Кроме того, протестующие также спели гимн Украины. Люди также отметили, что имеют еще несколько требований, вероятно, имея в виду, назначения главы Бюро экономической безопасности, но пока – празднуют решение по НАБУ и САП.

Участники акции празднуют, что смогли отстоять независимость НАБУ и САП / Видео Укринформ

После принятия решения Верховной Радой участники акции начали расходиться, оставив после себя массив картонок с призывами к депутатам.

К слову, в целом и за основу за закон о возвращении независимости НАБУ и САП проголосовал 331 народный депутат. "Против" не выступил никто, но 9 избранников не голосовали.

Этот закон уже подписали спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.