Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина". Верховная Рада поддержала президентский законопроект о деятельности НАБУ и САП.

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Как Владимир Зеленский изменил антикоррупционный закон?

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецкий объяснил, что документ возвращает нормы, отменены во время скандального голосования, а также усиливает международное сотрудничество в борьбе с коррупцией.

По его словам, новая редакция закона содержит положения о возвращении коррупционных активов из-за рубежа, усиление полномочий АРМА, усложнение побега коррупционеров за пределы Украины и унификацию правил отпусков для сотрудников НАБУ и САП.

Кроме того, документ наконец урегулирует вопрос выезда антикоррупционеров за границу, а также вводит предохранители против их возможного сотрудничества с государством-агрессором.

К тому же Украина планирует проинформировать международных партнеров о новом законе, который гарантирует демократический контроль.