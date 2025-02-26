Отримали друге дихання: 7 старих українських пісень, які стали популярними завдяки тіктоку

Після початку повномасштабного вторгнення українська музика переживає справжній ренесанс. Певну роль у цьому відіграють соцмережі та тікток, де вірусяться найнесподіваніші композиції.

Завдяки трендам і вірусним відео старі українські пісні отримують нове життя, завойовуючи серця молодого покоління. 24 Канал розповість про легендарні композиції, які повернулись у моду та плейлисти завдяки тіктоку.

До слова Хіт 2000-х знову в тренді: пісня "Бумбоксу" залетіла до чарту ТОП-100 Apple Music

"Смереки осені не знають"

Чимало пісень Степана Гіги були популярними в тіктоці. Та коли виконання його пісні 1991 року завірусилось у соцмережі, артист вирішив представити реліз. До того часу композиція не була такою відомою.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео

"Риба з раком"

Оригінальний уривок пісні взятий з фільму "Пропала грамота" 1972 року. Слова "Танцювала риба з раком" наспівує Іван Миколайчук, який грає козака Василя. Тепер піснею захопилися не тільки українці, але й іноземці.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео

"Пісня буде поміж нас"

Володимир Івасюк створив цю композицію у далекому 1971 році. Окрім нього, пісню виконувало багато інших співаків. Однак саме оригінал став популярним у тіктоці та зібрав мільйони переглядів на різних відео. Композиція знову й знову набирає популярності влітку, коли хочеться оспівувати Карпати та рідні місця.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео

"Зцапала злапала"

Раптово у тіктоці завірусилися хіти з альбому гурту "Бумбокс" Family Бізнес. Найбільшу популярність отримав трек "Зцапала злапала" – він навіть потрапив у чарти Apple Music.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео

"Я козачка твоя"

Музика до цієї композиції була створена у 1991 році, а згодом Микола Збарацький написав текст. Першою виконавицею була Надія Галковська, однак у мережі завірусилося виконання Раїси Кириченко.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео

"Я піду в далекі гори"

Ще одна пісня Володимира Івасюка тривалий час була популярною у тіктоці. Зараз вона знову віруситься - все завдяки переспіву гурту TVORCHI, які незабаром випустять повноцінний трек.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео

"Дівчина-весна"

Культовий трек Наталії Бучинської вийшов ще 20 років тому. У мережі створили ремікс на цю пісню, який став популярним та дав друге дихання оригіналу.

Пісні, що стали популярними завдяки тіктоку: відео