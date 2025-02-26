У соціальних мережах стала вірусною пісня гурту "Бумбокс" – "Зцапала злапала". Тепер трек посів 69 сходинку у чарті ТОП-100 Apple Music, передає 24 Канал.

До слова Втікачі й росіяни в трендах YouTube: Волошин попри критику випустив трек про сум за Україною

Трек спершу почав віруситися в тіктоці. У мережі знімали розважальні відео під пісню, або ж нагадували про те, що українська музика була якісною задовго до 2022 року.

"Бумбокс" вірусився у тіктоці: відео

Тікток дає друге дихання старим хітам вже не вперше. Так сталося і з піснею "Зцапала злапала". Завдяки популярності в соцмережах цей хіт з нульових повернувся у плейлисти багатьох українців, або ж про нього дізналося молоде покоління.

Трек потрапив в Apple Music / Скриншот з платформи

Зараз у музичні чарти України часто потрапляють росіяни чи зрадники. Випадок з піснею "Зцапала злапала" може послугувати прикладом, як популяризувати якісну українську музику на противагу ворожому контенту.

"Бумбокс" – "Зцапала злапала": слухайте онлайн

Що відомо про альбом "Family Бізнес"

Гурт "Бумбокс" на другий рік свого існування випустив другу платівку – "Family Бізнес" (2006), куди увійшло 11 композицій. З них лише три було російською мовою.

Серед головних хітів – "Квіти в волоссі", "Зцапала злапала", "Хвилюватися немає причин". В альбомі звучать різноманітні інструменти – банджо, фортепіано, слайд-гітара, бас.

Платівка отримала в Україні золотий статус (і платиновий в Росії). Було продано понад 100 тисяч примірників диска.