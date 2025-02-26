В социальных сетях стала вирусной песня группы "Бумбокс" – "Зцапала злапала". Теперь трек занял 69 строчку в чарте ТОП-100 Apple Music, передает 24 Канал.

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Трек сначала начал вируситься в тиктоке. В сети снимали развлекательные видео под песню, или напоминали о том, что украинская музыка была качественной задолго до 2022 года.

"Бумбокс" вирусился в тиктоке: видео

Тикток дает второе дыхание старым хитам уже не впервые. Так произошло и с песней "Зцапала злапала". Благодаря популярности в соцсетях этот хит из нулевых вернулся в плейлисты многих украинцев, или же о нем узнало молодое поколение.

Трек попал в Apple Music / Скриншот с платформы

Сейчас в музыкальные чарты Украины часто попадают россияне или предатели. Случай с песней "Зцапала злапала" может послужить примером, как популяризировать качественную украинскую музыку в противовес враждебному контенту.

"Бумбокс" – "Зцапала злапала": слушайте онлайн

Что известно об альбоме "Family Бизнес"

Группа "Бумбокс" на второй год своего существования выпустила вторую пластинку – "Family Бизнес" (2006), куда вошло 11 композиций. Из них только три было на русском языке.

Среди главных хитов – "Квіти в волоссі", "Зцапала злапала", "Хвилюватися немає причин". В альбоме звучат разнообразные инструменты – банджо, фортепиано, слайд-гитара, бас.

Пластинка получила в Украине золотой статус (и платиновый в России). Было продано более 100 тысяч экземпляров диска.