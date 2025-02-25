27-річний блогер Олександр Волошин, який виїхав з України, заспівав про тугу за домівкою. Його трек очолив тренди YouTube, тоді як на другому й третьому місцях розташувався російський репер, пише 24 Канал з посиланням на платформу.

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Пісня "Ненько" стала першою у розділі "Популярне" серед музики на ютубі. За день кліп зібрав понад 300 тисяч переглядів.



Тренди YouTube неприємно вражають / Скриншот з YouTube

У треці скандальний блогер звертається до своєї матері та заспівав про розлуку з рідним домом та близькими людьми.

Волошин випустив трек "Ненько" попри критику

Олександр Волошин анонсував вихід нового треку тижнем раніше. Тоді його розкритикували у соцмережах як українські користувачі, так і публічні люди.

Учасника гурту "Курган і Агрегат" присоромив Волошина за пісню "Ненько" та нагадав йому про українських військовополонених, які перебувають у пекельних умовах.

Ведучий Анатолій Анатоліч висміяв блогера та його вчинок. На думку шоумена, свідомо виїхати з України та заробляти на піснях про "сум за Україною" – це "крінж".

Згодом Волошин звернувся за порадою до дружин військовослужбовців: чи варто випускати йому трек "Ненько". Хоч дехто підтримав блогера, інші порадили Олександру сидіти за кордоном "мовчки".



Коментарі з приводу треку Волошина / Скриншот з інстаграму блогера