Колись їхні композиції звучали чи не з кожного радіоприймача, а імена не сходили з афіш. Сьогодні одні артистки обирають камерне життя, інші лише зрідка виходять на сцену, а дехто після багаторічної паузи тільки починає повертатися до публіки.

Їхні пісні знають напам'ять, проте почути їх наживо вдається не так часто. 24 Канал розповідає про українських артистів, які рідко з'являються на великій сцені, хоча їхні хіти досі пам'ятають мільйони.

Гайтана

Гайтана / Фото з Інстаграму gaitanamusic

"Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" – на початку 2000-х ці композиції лунали звідусіль. Гайтана вирізнялася не лише сильним голосом, а й особливою манерою виконання, запальними ритмами та яскравою сценічною енергетикою.

Згодом співачка стала значно рідше з'являтися в українському шоубізнесі. Після початку повномасштабного вторгнення вона тривалий час не виступала в Україні, а її прихильники чекали на можливість знову почути улюблені композиції наживо.

У червні 2025 року Гайтана повернулася на українську сцену з концертом у Києві. А у вересні 2026-го влаштувала сольний open-air виступ у столиці. Утім, регулярних масштабних концертних турів артистка не проводить, тому кожна така зустріч із публікою стає особливою подією.

Katya Chilly

Її голос важко сплутати з будь-чиїм іншим. Katya Chilly стала відомою завдяки незвичайному поєднанню електронної музики, українського фольклору та етнічних мотивів. Пісня "Понад хмарами" свого часу зробила артистку впізнаваною далеко за межами вузького музичного кола.

Дивитись кліп "Понад хмарами" онлайн:

Водночас Katya Chilly ніколи не була типовою представницею українського шоубізнесу. Вона не прагнула постійно бути в телевізійних ефірах, рідко давала інтерв'ю та обирала власний творчий шлях.

Після участі в "Голосі країни" у 2017 році співачка знову привернула увагу широкої аудиторії. Однак регулярних великих концертів у її графіку небагато. Артистка продовжує експериментувати зі звучанням, працювати з фольклором і виступати з власним музичним проєктом Katya Chilly Group 432Hz.

Марія Яремчук

Марія Яремчук / Фото з Інстаграму m_yaremchuk

У 2013 році Марія Яремчук представляла Україну на Євробаченні з піснею Tick-Tock і посіла третє місце у фіналі. Її також пам'ятають за композиціями "Ти в мені є" та "На великій планеті".

Однак на піку популярності співачка несподівано вирішила відійти від сцени. У 2018 році вона повідомила про завершення активної концертної діяльності. Серед причин артистка називала панічні атаки та складний психологічний стан, пов'язаний із виступами.

На Євробаченні-2023 Марія все ж з'явилася перед глядачами в особливому номері Music Unites Generations разом зі Златою Дзюнькою та OTOY. А у 2024 році випустила пісню "Щит і меч".

Проте повноцінного повернення до концертної діяльності не відбулося. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що поки не хоче знову співати на сцені. Нині вона також працює над збереженням музичної спадщини свого батька – Назарія Яремчука.

Міка Ньютон

Міка Ньютон / Фото з Інстаграму mikanewton

У 2011 році Міка Ньютон представляла Україну на Євробаченні з композицією Angel і посіла четверте місце. До цього слухачі вже знали її за піснями "В полоні" та "Аномалія".

Після конкурсу артистка переїхала до США, де зосередилася на особистому житті та роботі за океаном. Українська публіка практично втратила можливість бачити її на сцені: минали роки, а нових концертних анонсів в Україні майже не було.

Справжньою несподіванкою стало повернення співачки у 2026 році. 30 травня Міка Ньютон уперше за понад 13 років виступила в Україні – концерт відбувся в Києві на фестивалі "Покоління".

Особливістю виступу стали не лише добре знайомі хіти, а й їхні україномовні версії. Артистка також анонсувала виступи в інших українських містах. Тож після тривалої перерви її прихильники нарешті отримали нагоду знову почути знайомий голос наживо.

До слова, деякі світові зірки зізнавалися, що їх уже відверто дратують власні хіти – зокрема ті, які колись принесли їм шалену популярність.