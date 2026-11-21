Их песни знают наизусть, однако услышать их вживую удается не так часто. 24 Канал рассказывает об украинских артистах, которые редко появляются на большой сцене, хотя их хиты до сих пор помнят миллионы.

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Гайтана

Гайтана / Фото из инстаграма gaitanamusic

"Безумная", "Одинокая босая", "Два окна" – в начале 2000-х эти композиции звучали повсюду. Гайтана отличалась не только сильным голосом, но и особой манерой исполнения, зажигательными ритмами и яркой сценической энергетикой.

Впоследствии певица стала значительно реже появляться в украинском шоу-бизнесе. После начала полномасштабного вторжения она долгое время не выступала в Украине, а ее поклонники ждали возможности снова услышать любимые композиции вживую.

В июне 2025 года Гайтана вернулась на украинскую сцену с концертом в Киеве. А в сентябре 2026-го устроила сольное выступление под открытым небом в столице. Впрочем, регулярных масштабных концертных туров артистка не проводит, поэтому каждая такая встреча с публикой становится особенным событием.

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Katya Chilly

Ее голос трудно спутать с чьим-либо другим. Katya Chilly стала известна благодаря необычному сочетанию электронной музыки, украинского фольклора и этнических мотивов. Песня "Над облаками" в свое время сделала артистку узнаваемой далеко за пределами узкого музыкального круга.

Смотреть клип "Понад хмарами" онлайн:

В то же время Katya Chilly никогда не была типичной представительницей украинского шоу-бизнеса. Она не стремилась постоянно появляться в телеэфире, редко давала интервью и выбирала свой собственный творческий путь.

После участия в "Голосе страны" в 2017 году певица вновь привлекла внимание широкой аудитории. Однако регулярных больших концертов в ее графике немного. Артистка продолжает экспериментировать со звучанием, работать с фольклором и выступать со своим музыкальным проектом Katya Chilly Group 432Hz.

Мария Яремчук

Мария Яремчук / Фото из инстаграма m_yaremchuk

В 2013 году Мария Яремчук представляла Украину на "Евровидении" с песней Tick-Tock и заняла третье место в финале. Ее также помнят по композициям "Ты во мне есть" и "На большой планете".

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Однако на пике популярности певица неожиданно решила уйти со сцены. В 2018 году она сообщила о завершении активной концертной деятельности. Среди причин артистка называла панические атаки и сложное психологическое состояние, связанное с выступлениями.

На "Евровидении-2023" Мария все же появилась перед зрителями в специальном номере Music Unites Generations вместе со Златой Дзюнькой и OTOY. А в 2024 году выпустила песню "Щит и меч".

Однако полноценного возвращения к концертной деятельности не произошло. В одном из интервью певица призналась, что пока не хочет снова петь на сцене. Сейчас она также работает над сохранением музыкального наследия своего отца – Назария Яремчука.

Мика Ньютон

Мика Ньютон / Фото из инстаграма mikanewton

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на "Евровидении" с композицией Angel и заняла четвертое место. До этого слушатели уже знали ее по песням "В плену" и "Аномалия".

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После конкурса артистка переехала в США, где сосредоточилась на личной жизни и работе за океаном. Украинская публика практически лишилась возможности видеть ее на сцене: шли годы, а новых концертных анонсов в Украине почти не было.

Настоящей неожиданностью стало возвращение певицы в 2026 году. 30 мая Мика Ньютон впервые за более чем 13 лет выступила в Украине – концерт состоялся в Киеве на фестивале "Поколение".

Особенностью выступления стали не только хорошо знакомые хиты, но и их украиноязычные версии. Артистка также анонсировала выступления в других украинских городах. Так что после длительного перерыва ее поклонники наконец-то получили возможность снова услышать знакомый голос вживую.

К слову, некоторые мировые звезды признавались, что их уже откровенно раздражают собственные хиты – в частности, когда-то принесшие им безумную популярность.