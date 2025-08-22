Уже більш як три роки Україна незмінно дає відсіч ворогу та бореться за свою незалежність. Цей складний час народив новий виток української культури: пісні, книги та фільми, що можуть увійти в історію. Музика – це важлива мистецька частина, що є не тільки відображенням сучасності, але й підтримкою для кожного.

Пісні, що стали справжніми саундтреками цього часу, є особливими. У них зібраний біль та любов водночас і найголовніше – незламний дух українців. Ці треки є підтримкою для наших бійців та мотивацією для тих, хо в тилу. Українські зірки та музиканти розповіли для Show 24 про треки, які особисто для них мають важливі сенси.

Зверніть увагу Слова, які знає кожен: сучасні українські пісні, що розбираються на цитати

Kalush Orchestra – Stefania

"Stefania Kalush Orchestra стала символом материнської любові та незламності", – поділилась Злата Огнєвіч.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Один в каное – Не твоя війна

"Вона була пророчою ще до повномасштабного вторгнення", – вважає Злата Огнєвіч.

"Один в каное" – "Не твоя війна": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Народжені вільними

"Наш дует часто просять заспівати військові на благодійних концертах. Але є й інші пісні, що не лунають по радіо, — ті, що співають на позиціях, під гітару в укритті. Вони живі, справжні, як музика душі", – додає Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Народжені вільними": дивіться відео онлайн

Андрій Хливнюк – Ой у лузі червона калина

"Ці композиції — це відбитки живих емоцій: страху, любові, втрат і віри, які пройшли крізь кожного з нас", – сказала Тоня Матвієнко.

"Саме ця пісня мене підтримувала в моменти, коли було важко, вона допомагала вистояти та знайти сили жити далі. І це – той настрій та енергія, яка дуже точно передає, що ми відчуваємо зараз: вдячність за те, що ми живі, і наснагу не опускати руки, якби складно не було, адже нас всіх обʼєднує любов до нашої країни, ідентичності, культури та рідної землі", – додає Наталка Денисенко.

Андрій Хливнюк – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

АНТИТІЛА – Фортеця Бахмут

АНТИТІЛА – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко – Сік землі

"Моя пісня, яку я присвятила мамі й всьому нашому роду", – додала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Сік землі": дивіться відео онлайн

Океан Ельзи – Той день

"У мене завжди мурашки, коли чую цю пісню. Коли її слухаю, я ніби малюю той день у своїй уяві: світлий, спокійний, вільний, де все буде добре. Ця пісня дарує віру, надію та силу, нагадує, що навіть у найтемніші моменти ми разом і наша віра не зникає", – поділилась Катерина Лозовицька.

"Океан Ельзи" – "Той день": дивіться відео онлайн

Монатік – SweetLove

"Мені дуже шкода, що наші талановиті українські музиканти та артисти змушені створювати саундтреки війни… Я б дуже хотів, і щиро в це вірю, щоб настали часи, коли ми створюватимемо лише саундтреки нашої перемоги. Саме такі намагаюся писати особисто я — щоб маніфестувати нашу українську перемогу та віру у світле майбутнє. Однією з таких пісень стала SweetLove, і я щиро сподіваюся, що її слова стануть пророчими", – ділиться Монатік.

Sweet love веди мене, лиши людиною.

В світі тваринному, щоб очі не бачили темряву,

а лише — світло

Монатік – SweetLove: дивіться відео онлайн

Океан Ельзи – На лінії вогню

"Відразу згадуються історії друзів та незнайомців, які на цій війні втратити близьких. З перших акордів всередині стає дуже боляче, усвідомлюючи скільки горя принесла ця війна", – каже Нікіта Кисельов.

"Океан Ельзи" – "На лінії вогню": дивіться відео онлайн

DIANA GLOSTER – Незламні

"Я безмежно пишаюся українськими артистами, адже творити під час війни надзвичайно важко. Всі пісні, створені та випущені у 2022 році, сприймаються особливо. Вони викликають мурашки, сльози й несуть величезне значення. Кожна з них стала частиною нашої історії й відображенням того, через що ми всі проходимо", – вважає DIANA GLOSTER.

DIANA GLOSTER – "Незламні": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов – Купідон

"Події останніх років також знайшли відображення і в моїй творчості. Трек "Купідон" розповів історію двох військових-ветеранів Олексія та Анастасії, які на війні втратили кінцівки, але знайшли своє кохання. Це дуже сильна, надихаюча історія", – додає співак.

Нікіта Кісельов – "Купідон": дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов – Гімн України

"Мені здається, що пісня, яка завжди буде асоціюватися з Україною і передавати весь біль і силу нашого народу, безперечно, наш гімн. У ньому є те, що об'єднує нас усіх, незалежно від віку чи місця, де ми зараз", – вважає співачка VLADA K.

Олександр Пономарьов – Гімн України: дивіться відео онлайн

Kalush і Skofka – Додому

"Мені особливо близька ця пісня. У ній є фраза "Де би ти не був, не забуду дім" – і це щось дуже особисте для мене. Багатьом українцям довелося покинути свої домівки, але кожен із нас носить Україну всередині себе, і ця пісня дуже точно передає ці відчуття", – додала VLADA K.

Kalush і Skofka – "Додому": дивіться відео онлайн