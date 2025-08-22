"Справжні, як музика душі": символічні пісні, які стали саундтреками повномасштабної війни
- Українські музиканти розповіли про пісні, які стали символами незламності та підтримки під час війни.
- Пісні, такі як "Stefania" від Kalush Orchestra та "Ой у лузі червона калина" від Андрія Хливнюка, відображають емоції та переживання українців.
- Твори, такі як "Фортеця Бахмут" від АНТИТІЛА, стали частиною колективної пам'яті та культури народу.
- Музика допомагає зберігати віру та надію на майбутнє, попри труднощі та втрати, які принесла війна.
Уже більш як три роки Україна незмінно дає відсіч ворогу та бореться за свою незалежність. Цей складний час народив новий виток української культури: пісні, книги та фільми, що можуть увійти в історію. Музика – це важлива мистецька частина, що є не тільки відображенням сучасності, але й підтримкою для кожного.
Пісні, що стали справжніми саундтреками цього часу, є особливими. У них зібраний біль та любов водночас і найголовніше – незламний дух українців. Ці треки є підтримкою для наших бійців та мотивацією для тих, хо в тилу. Українські зірки та музиканти розповіли для Show 24 про треки, які особисто для них мають важливі сенси.
Kalush Orchestra – Stefania
"Stefania Kalush Orchestra стала символом материнської любові та незламності", – поділилась Злата Огнєвіч.
Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
Один в каное – Не твоя війна
"Вона була пророчою ще до повномасштабного вторгнення", – вважає Злата Огнєвіч.
"Один в каное" – "Не твоя війна": дивіться відео онлайн
Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Народжені вільними
"Наш дует часто просять заспівати військові на благодійних концертах. Але є й інші пісні, що не лунають по радіо, — ті, що співають на позиціях, під гітару в укритті. Вони живі, справжні, як музика душі", – додає Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Народжені вільними": дивіться відео онлайн
Андрій Хливнюк – Ой у лузі червона калина
"Ці композиції — це відбитки живих емоцій: страху, любові, втрат і віри, які пройшли крізь кожного з нас", – сказала Тоня Матвієнко.
"Саме ця пісня мене підтримувала в моменти, коли було важко, вона допомагала вистояти та знайти сили жити далі. І це – той настрій та енергія, яка дуже точно передає, що ми відчуваємо зараз: вдячність за те, що ми живі, і наснагу не опускати руки, якби складно не було, адже нас всіх обʼєднує любов до нашої країни, ідентичності, культури та рідної землі", – додає Наталка Денисенко.
Андрій Хливнюк – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн
АНТИТІЛА – Фортеця Бахмут
АНТИТІЛА – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн
Тоня Матвієнко – Сік землі
"Моя пісня, яку я присвятила мамі й всьому нашому роду", – додала Тоня Матвієнко.
Тоня Матвієнко – "Сік землі": дивіться відео онлайн
Океан Ельзи – Той день
"У мене завжди мурашки, коли чую цю пісню. Коли її слухаю, я ніби малюю той день у своїй уяві: світлий, спокійний, вільний, де все буде добре. Ця пісня дарує віру, надію та силу, нагадує, що навіть у найтемніші моменти ми разом і наша віра не зникає", – поділилась Катерина Лозовицька.
"Океан Ельзи" – "Той день": дивіться відео онлайн
Монатік – SweetLove
"Мені дуже шкода, що наші талановиті українські музиканти та артисти змушені створювати саундтреки війни… Я б дуже хотів, і щиро в це вірю, щоб настали часи, коли ми створюватимемо лише саундтреки нашої перемоги. Саме такі намагаюся писати особисто я — щоб маніфестувати нашу українську перемогу та віру у світле майбутнє. Однією з таких пісень стала SweetLove, і я щиро сподіваюся, що її слова стануть пророчими", – ділиться Монатік.
Sweet love веди мене, лиши людиною.
В світі тваринному, щоб очі не бачили темряву,
а лише — світло
Монатік – SweetLove: дивіться відео онлайн
Океан Ельзи – На лінії вогню
"Відразу згадуються історії друзів та незнайомців, які на цій війні втратити близьких. З перших акордів всередині стає дуже боляче, усвідомлюючи скільки горя принесла ця війна", – каже Нікіта Кисельов.
"Океан Ельзи" – "На лінії вогню": дивіться відео онлайн
DIANA GLOSTER – Незламні
"Я безмежно пишаюся українськими артистами, адже творити під час війни надзвичайно важко. Всі пісні, створені та випущені у 2022 році, сприймаються особливо. Вони викликають мурашки, сльози й несуть величезне значення. Кожна з них стала частиною нашої історії й відображенням того, через що ми всі проходимо", – вважає DIANA GLOSTER.
DIANA GLOSTER – "Незламні": дивіться відео онлайн
Нікіта Кісельов – Купідон
"Події останніх років також знайшли відображення і в моїй творчості. Трек "Купідон" розповів історію двох військових-ветеранів Олексія та Анастасії, які на війні втратили кінцівки, але знайшли своє кохання. Це дуже сильна, надихаюча історія", – додає співак.
Нікіта Кісельов – "Купідон": дивіться відео онлайн
Олександр Пономарьов – Гімн України
"Мені здається, що пісня, яка завжди буде асоціюватися з Україною і передавати весь біль і силу нашого народу, безперечно, наш гімн. У ньому є те, що об'єднує нас усіх, незалежно від віку чи місця, де ми зараз", – вважає співачка VLADA K.
Олександр Пономарьов – Гімн України: дивіться відео онлайн
Kalush і Skofka – Додому
"Мені особливо близька ця пісня. У ній є фраза "Де би ти не був, не забуду дім" – і це щось дуже особисте для мене. Багатьом українцям довелося покинути свої домівки, але кожен із нас носить Україну всередині себе, і ця пісня дуже точно передає ці відчуття", – додала VLADA K.
Kalush і Skofka – "Додому": дивіться відео онлайн