Музиканти й артисти, які стали воїнами: 15 українських зірок, які служать в Силах оборони
- 15 українських артистів, включаючи MELOVIN, Сергія Жадана та Андрія Хливнюка, стали військовими та служать у різних підрозділах, зокрема в НГУ, ЗСУ та ДПСУ.
- Деякі зірки, такі як Даніель Салем та Міша Крупін, займаються розвідувально-диверсійною діяльністю та операціями з безпілотними системами.
- Багато інших артистів займаються матеріально-технічним забезпеченням і підтримкою морального духу військових через концерти.
Початок повномасштабного вторгнення показав справжні обличчя артистів, що називали себе українцями. Хтось виїхав та змовчав про війну, а інші довели свою позицію діями, змінивши мікрофони на зброю. Навіть зараз співаки та артисти мобілізуються та демонструють приклад іншим.
У матеріалі Show 24 розповідаємо про тих зірок, які служать у війську. Одні долучилися ще з 24 лютого, а хтось поповнив лави армії нещодавно. Кожен знайшов своє місце в армії – хтось займається дронами й воює на передовій, а чиїсь спеціальності наближені до їхніх професій.
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MELOVIN
На концерті в Києві співак оголосив, що мобілізувався до лав ДПСУ – він служить в Ансамблі пісні й танцю. MELOVIN виступатиме з благодійними концертами, зокрема й для захисників, влаштовуватиме збори.
Микита Ломакін
Співак у червні цього року повідомив, що його "достатньо жорстко мобілізували". Наразі він не повідомляє деталей щодо того, де саме несе службу. Однак розповідає історіями, показує фото та відео й ділиться, що музика залишається в його житті.
Сергій Жадан
Сергій Жадан та інші учасники гурту "Жадан і Собаки" вирішили мобілізуватися у червні минулого року. Вони служать у 13 бригаді НГУ "Хартія". Письменник займається зв'язками з громадськістю. Нещодавно також мобілізувався барабанник колективу, Віталій Бронішевський.
Сергій Чирков
Стендапер долучився до війська влітку минулого року. Зараз він служить в 412-му окремому полку безпілотних систем NEMESIS, зокрема в секторі аналітики й планування. Він аналізує, накопичує та систематизує інформацію.
Віталій Козловський
Співак мобілізувався у червні 2023 року – спершу до бригади НГУ "Рубіж", де служив на Донбасі. Згодом він був у Національному президентському оркестрі. Зараз співак продовжує службу у 22 окремій механізованій бригаді, де його обов'язки – забезпечення і патронат.
Ігор Ласточкін
Гуморист несподівано показався з військовим квитом у лютому 2025 року. Згодом стало відомо, що він служить у Донецькій області у 93 ОМБр "Холодний Яр". Зрідка Ігор Ласточкін показується на публіці.
Даніель Салем
Від початку повномасштабного вторгнення Салем служив у війську добровольцем. Зараз він є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр". Під час відпусток Даніель знімається в кіно та повертається до кар'єри телеведучого.
Міша Крупін
Ще влітку минулого року Міша Крупін зізнався, що добровільно мобілізується. Та офіційно він став військовослужбовцем у квітні 2025. Музикант несе службу в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд".
Тамерлан
Співак і репер на початку повномасштабної війни долучився до тероборони, а згодом став добровольцем. Зараз Тамерлан не розголошує деталі служби, однак відомо, що він працює з БпЛА.
Андрій Хливнюк
На початку великої війни лідер "Бумбоксу" доєднався до підрозділу патрульної поліції "Софія". Він захищав Київ, займався евакуацією. Зараз він виконує бойові завдання як пілот ударного дрона й командир підрозділу. А під час відпусток Хливнюк разом зі своїм гуртом збирає кошти на ЗСУ.
Гарік Бірча
Зірка "Вітальки" служить у 210-му окремому штурмовому полку ЗСУ. Його бійці брали активну участь в бойових діях на Курщині. Артист інколи з'являється на публіці, однак зараз для нього творчість – на паузі.
Дмитро Дікусар
Відомий танцівник уже понад три роки у лавах війська. Він рідко виходить на зв'язок та майже не говорить про свою службу. Та Дікусар зізнавався, що не шкодує про свій вибір і дискомфортно почувається в цивільному житті.
Женя Галич
Лідер гурту O.Torvald долучився до ЗСУ у квітні 2022 року та був у складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони. Згодом його відрядили у Київ, музикант займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ.
YARMAK
Музикант пішов добровольцем ще у лютому 2022 року. Спершу він був в охоронній роті, згодом бійцем в одному з підрозділів, а в вересні очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. Зараз репер – штаб-сержант командування Сил безпілотних систем.
Коля Сєрга
Співак є одним із засновників "Культурного десанту", де він та інші зірки дають концерти для військовослужбовців, підтримуючи моральний дух бійців.