Гірко молодим: яким українським зіркам уже встигли освідчитись цього року

Дуже сподіваємось, що 2026 рік буде багатим на одруження, а не на зіркові розлучення. Адже чимало відомих пар уже не витримали випробування часом, відстанню, війною та іншими проблеми. Однак настав час шукати позитив.

Деякі українські знаменитості вже встигли відповісти заповітне "так" на пропозицію руки та серця, пише 24 Канал. Та поки хтось готується до весілля, інші вже встигли відсвяткувати. Днями відбулась таємна та розкішна церемонія одруження Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі.

Хто з українських зірок виходить заміж?

Наталка Денисенко

Не так давно бізнесмен освідчився Денисенко. Це сталось під час відпочинку за кордоном. Акторка поділилась, що навіть не здогадувалась про пропозицію. Вона з Юрієм та сином гуляли турецьким містом та робили гарні фото на тлі краєвидів.

В один момент фотографиня попросила Наталку відійти трохи вперед, щоб попозувати без бойфренда. Акторка відійшла та не помітила, як Савранський тим часом витягнув з кишені каблучку.

Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала "так" біля храму Аполона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра,

– написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко виходить заміж / Фото з інстаграму акторки

Анастасія Оруджова

У лютому цього року учасниця команди "Тріо різні" повідомила щасливу новину – вона виходить заміж. Акторка деталей освідчення не розкриває, однак відомо, що це сталось у колі найрідніших людей.

Про її коханого відомо не так багато. Чоловіка звати Руслан. Він працює ведучим, сценаристом і гумористом. Для Анастасії це перші серйозні стосунки.

Анастасія Оруджова виходить заміж / Фото з інстаграму акторки

Анастасія Пустовіт

Українська акторка перебуває у стосунках із військовослужбовцем. Сама Анастасія не розкриває деталей, однак її оточення розповіло, що одна з найважливіших подій у житті пари відбулась дуже романтично та зворушливо. Її коханий освідчився під час однієї з поїздок.

Сьогодні акторка намагається приїжджати до коханого, коли є вільний час, адже стосунки на відстані даються доволі складно. Попри війну, закохані планують спільне майбутнє, наприклад, збираються разом у відпустку. Пара також хоче дітей, але Пустовіт боїться вагітніти під час війни.

Анастасія Пустовіт виходить заміж / Фото з інстаграму акторки

Ірина Кудашова

Зірка серіалу "Школа", ймовірно, теж зовсім скоро піде під вінець. У травні цього року дівчина розповідала, що коханий Борис серйозно налаштований і планує їй освідчуватись. Пара вже навіть обговорювала майбутнє весілля, яке вони б хотіли відсвяткувати у 2027 році. Зокрема, Ірина вже приміряла весільні сукні, а з коханим дивилися на обручки.

Раніше чоловік подарував коханій так зване promis ring – така каблучка означає, що у чоловіка серйозні наміри і в майбутньому він замінить її на колечко з заручин.

Ірина Кудашова виходить заміж / Фото з інстаграму акторки

Кожна із цих пар наразі на шляху побудови міцної сім'ї. Їм доведеться пройти багато випробувань, щоб довести свою вірність, любов та підтримку. Прикладом міцних стосунків є Вікторія та Девід Бекхеми, адже днями пара відсвяткувала 27-му річницю шлюбу.