6 українських зірок, які зникли зі сцени на піку популярності: чому так сталось

В українському шоубізнесі є чимало випадків, коли артист на піку популярності йде зі сцени. У кожного на це є власні причини, однак шанувальники часто не можуть зрозуміти, чому так сталось.

У матеріалі Show24 розповімо про 6 зірок, які стали популярними, але згодом обрали інший шлях у житті.

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Гайтана

Співоча кар'єра для артистки розпочалась ще у 90-х роках. На початку 2000-х Гайтана почала співпрацювати з музичним холдингом Lavina Music. Вона починає працювати над альбомами, а вже у 2007 році у світ виходить трек "Шаленій", який став справжнім хітом. У 2012 році співачка вирушила до сонячного Баку, щоб представити нашу країну на Євробаченні, але там посіла лиш 15 місце.

Після 2016 року Гайтана зникла зі сфери публічності й заявила, що йде з шоубізнесу, бо її пріоритет – сім'я. Але через 7 років співачка заявила про гучне повернення.

У квітні 2024 вона презентувала новий альбом "Сонце в тобі", куди увійшли 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року. Наразі зірка продовжує працювати над своєю творчістю.

Гайтана / Фото з інстаграму співачки

Вадим Олійник

Свою славу артист отримав на проєкті "Фабрика зірок". Там він і Володимир Дантес об'єднались у дует "ДіО.фільми". За певний час співаки пішли різними дорогами. Вадим взяв сценічне ім'я Oleynik і почав розвивати сольну кар'єру. Артист випустив декілька пісень й кліпів.

На жаль, докладені зусилля не принесли співаку бажаної слави, як за часів існування дуету. Як розповідав сам артист, він пішов із шоубізу та подався освоювати нову професію – актор дубляжу. Попри опанування нової професії, Олійник не забуває і про творчість.

Вадим Олійник / Фото з інстаграму артиста

Брати Борисенки

Олександр і Володимир Борисенки – колишні учасники "Фабрики зірок". У 2016 році брати презентували новий музичний проєкт BRO Borisenko Brothers. Через деякий час дует розпався, так і не змігши здобути колишньої слави.

Олександр зізнався, що для нього найважчими у фінансовому становищі виявились 2014 – 15 роки. За увесь цей час доходів майже не було. Сьогодні Сашко займається монтажем і дизайном, але в соцмережах він майже неактивний.

Володимир заробляє на життя рекламою. Зокрема, працює у сфері креативного копірайтингу. Борисенко розповідав, що йому навіть вдалось попрацювати з Марією Єфросиніною. Вони знімали рекламу йогуртів.

До початку повномасштабної війни артист стояв на біржі праці, але після 24 лютого 2022 року залишився без роботи.

Володимир й Олександр Борисенки / Скриншот з ютуб-каналу "Ветерани космічних військ"

Євгенія Власова

Початок 2000-х став для співачки часом слави. Євгенія випустила чимало хітів, але вже у 2004 році вона взяла творчу паузу.

Згодом у ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що співачка нібито захворіла на онкологію. Але співачка спростувала цю новину, заявивши, що їй ніколи не діагностували онкологічного захворювання. У 2017 році Власова опинилась на межі життя та смерті через хворобу кишківника.

У результаті виконавиця вирішила повністю піти з шоубізу, але час від часу може несподівано з'являтись у різних проєктах.

Євгенія Власова / Фото з інстаграму виконавиці

Марія Яремчук

Дівчина навчалася у Київській академії естрадного та циркового мистецтва та Чернівецькому університеті. У 19 років пішла на телевізійний проєкт "Голос країни", де виборола собі місце у команді Олександра Пономарьова. Згодом доля занесла дівчину на Нацвідбір. У 2013 році вона посіла 5 сходинку, а за рік виборола путівку на право представляти Україну на масштабному співочому шоу. Виконавицю та номер оцінили в 113 балів, які трансформувались у 6 місце.

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У 2017 році співачка випустила кліп, а після – заявила, що йде зі сцени. Марія пояснила своє рішення тим, що боїться сцени. Вона навіть зверталась за допомогою до спеціалістів, однак це не дало результату. Як ділилась виконавиця, перед виходом на сцену у неї починались панічні атаки під час яких вона переживала "маленьку смерть".

У 2023 році Яремчук повернулась на сцену після довготривалої паузи. Вона виступила на сцені Євробачення, яке проходило під іменем України у Великій Британії.

Марія Яремчук / Фото eurovision.tv

LAMA

У 1993 році артистка почала працювати над своєю кар'єрою. У 2005 році Lama створює власний проєкт і бере однойменний псевдонім. Продюсером став Віталій Телезін, який раніше вже допомагав виконавиці. З того часу почався справжній пік популярності для Наталії (справжнє ім'я співачки).

Після 2007 року артистка майже одразу зникла з великої сцени. Вона тривалий час не відповідала на запитання, що сталось, однак через 10 років затишшя порушила мовчанку та сказала, що почувала себе некомфортно у шоубізнесі.

Ба більше, Lama дуже нервувала перед концертами, могла ночами не спати, а на тлі стресу з'явились проблеми зі здоров'ям. У 2012 році помер батько артистки, й ця новина дуже сильно її підкосила. Вона прийняла рішення, що більше не може так працювати, тому й пішла зі сцени.

Сьогодні артистка поступово повертається на сцену. У 2022 році зірка випустила трек "Сильні люди", який присвятила українцям і захисникам.

Lama / Фото з інстаграму співачки