Українські знаменитості давно не обмежуються концертами, зніманнями та рекламними контрактами. Дехто вирішив перетворити власні захоплення на бізнес і створити бренди, які мають цілком конкретний продукт – від дизайнерського одягу до косметики та ювелірних прикрас.

24 Канал розповідає, які власні бренди започаткували українські співаки, актори й телеведучі та що саме вони пропонують покупцям.

Наталка Денисенко – ювелірний бренд UNA

Українська акторка Наталка Денисенко вирішила спробувати себе в ювелірній справі. У 2025 році вона представила власний бренд прикрас UNA, про який мріяла близько десяти років.

До першої колекції увійшли вироби із золота та срібла. Серед них – прикраси "Жінка", "Залатане серце" та "Грудочка". Згодом бренд також представив чоловічу лінійку.

Назва UNA має особливе значення: літера U символізує Україну, N – ім'я Наталки, а A – унікальність. Акторка хотіла створити не просто аксесуари, а прикраси із символічним змістом, які нагадуватимуть власникам про важливі життєві цінності.

SWOIIA – прикраси KATÁRA Jewellery

Співачка SWOIIA, яку раніше знали під сценічним ім'ям Ассоль, також має власний ювелірний проєкт. Йдеться про KATÁRA Jewellery – бренд прикрас, який артистка почала створювати після знайомства з вінтажними перснями на барахолці в Лондоні.

Особливістю виробів стало використання натурального каміння. Співачка розповідала, що її захопили незвичайні форми та поєднання каменів, які згодом стали частиною естетики власного бренду.

Ольга Сумська – бренд одягу RIDNA

Акторка Ольга Сумська у 2020 році започаткувала власний бренд одягу RIDNA. Його концепція тісно пов'язана з українською культурою, національними мотивами та творчістю художниці Катерини Білокур.

У колекціях були сукні та інші речі з елементами української естетики. Для акторки це був спосіб перенести любов до національного мистецтва у сучасний одяг.

Однак розвиток бренду довелося призупинити через повномасштабну війну. У червні 2026 року Сумська розповідала, що справа наразі не приносить прибутку.

Оля Полякова – власна лінійка косметики

Співачка Оля Полякова свого часу вирішила спробувати себе в beauty-індустрії та випустила іменну лінійку косметики.

Презентація відбулася у 2021 році. До асортименту увійшли підводка для очей, палетки з тінями, рум'янами та хайлайтером, а також авторський аромат "Королева ночі".

Артистка розповідала, що працювала над косметичним проєктом близько року. За її словами, косметику виготовляли в Італії, а парфуми – у Франції.

Анна Кошмал – магазин натуральної косметики Plantanna

Акторка Анна Кошмал також вирішила спробувати власні сили у сфері краси. У 2022 році вона разом із чоловіком працювала над створенням магазину натуральної косметики українського виробництва Plantanna.

В асортименті планували представити засоби для догляду за обличчям і тілом, мило, шампуні та гелі для вмивання. Крім того, подружжя працювало над власною лінійкою базових косметичних засобів.

Особливістю задуму була й благодійна складова: частину заробітку від продажів акторка планувала спрямовувати на підтримку ЗСУ.

Оля Цибульська – авторський аромат #body2body

Співачка Оля Цибульська вирішила залишити власний слід у парфумерії. У 2019 році вона презентувала авторський аромат під назвою #body2body.

Для артистки це був не просто черговий продукт із її ім'ям. Цибульська пов'язувала аромат з особистими переживаннями та спогадами, тому хотіла передати через нього певну історію.

Оля Цибульська та її парфуми / Колаж 24 Каналу

Українські знаменитості не єдині, хто вирішив перетворити популярність на власну справу. Серед світових зірок також є чимало артисток, які побудували цілі бізнес-імперії далеко за межами музичної індустрії.