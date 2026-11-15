Не лише хіти: Ріанна, Бейонсе та інші співачки, які побудували власні бізнес-імперії

Музичні нагороди, світові тури та мільйони шанувальників – це лише частина того, чого досягли ці артистки. За лаштунками сцени вони розвивають власні компанії та створюють бренди, які конкурують із великими гравцями індустрії. 24 Канал зібрав історії знаменитих співачок, які побудували власні бізнес-імперії та довели, що їхні таланти не обмежуються музикою.

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Ріанна

Ріанна / Фото з Інстаграму badgalrırı

Ріанна – одна з найуспішніших співачок, які змогли побудувати бізнес далеко за межами музичної індустрії. У 2017 році вона заснувала косметичний бренд Fenty Beauty, який привернув увагу завдяки широкій палітрі відтінків тональних засобів. Зірка хотіла, щоб косметикою могли користуватися люди з різними відтінками шкіри, адже раніше на ринку бракувало такого вибору.

Однак на цьому артистка не зупинилася. У 2018 році вона запустила бренд спідньої білизни Savage X Fenty, який зробив ставку на різноманітність фігур і розмірів. Згодом до її бізнес-напрямів додалися Fenty Skin, Fenty Hair та парфумерія.

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Ріанна особисто бере участь у розвитку своїх марок, з'являється в рекламних кампаніях і презентує нові колекції. Її ім'я давно асоціюється не лише з музичними хітами, а й зі світовою індустрією краси та моди.

Бейонсе

Бейонсе / Фото з Інстаграму beyonce

Бейонсе також вирішила не обмежуватися музичною кар'єрою. Ще у 2010 році вона заснувала компанію Parkwood Entertainment, яка займається управлінням її творчими проєктами, виробництвом музики, фільмів і концертних шоу.

У 2024 році співачка представила власний бренд догляду за волоссям Cécred. Ідея проєкту пов'язана з особистою історією артистки, адже вона неодноразово розповідала про значення волосся у своїй родині та дитинство, проведене в перукарні матері.

Того ж року Бейонсе вийшла на ринок алкогольних напоїв із власною маркою віскі SirDavis. Таким чином, артистка охопила одразу декілька індустрій – від розваг і краси до преміального алкоголю.

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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес давно перетворила власне ім'я на впізнаваний бренд. Співачка, акторка та танцівниця вирішила використати інтерес публіки до своєї зовнішності й у 2021 році запустила косметичну марку JLo Beauty.

Першу колекцію склали засоби для догляду за шкірою: сироватки, креми, маски та продукти для сяйва обличчя. Особливу увагу привернула ідея так званого J.Lo Glow – ефекту сяючої шкіри, який давно став візитівкою знаменитості.

Згодом асортимент розширився засобами для догляду за тілом. Лопес також розвиває інші комерційні напрямки, зокрема парфумерію та співпрацює з модними й косметичними компаніями.

Мадонна

Мадонна / Фото з Інстаграму madonna

Мадонна неодноразово доводила, що вміє перетворювати власний сценічний образ на комерційні проєкти. Ще у 2010 році вона разом із донькою Лурдес запустила модну лінійку Material Girl, яка продавалася в американській мережі універмагів Macy's.

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Колекція включала одяг, взуття, сумки та прикраси. До створення проєкту долучилася компанія Iconix Brand Group, а сама Мадонна брала участь у формуванні стилістики та концепції марки.

Пізніше співачка представила власну лінійку доглядової косметики MDNA Skin. Також вона пробувала себе у фітнес-індустрії, розвиваючи мережу спортивних клубів Hard Candy Fitness. Не всі її бізнес-ініціативи стали довготривалими, проте Мадонна залишається однією з артисток, які активно виходили за межі музичного ринку.

Леді Гага

Леді Гага / Фото з Інстаграму ladygaga

Леді Гага відома своїми екстравагантними сценічними образами, тому запуск власної косметики здавався цілком логічним кроком. У 2019 році артистка представила бренд Haus Laboratories, який згодом отримав назву Haus Labs by Lady Gaga.

Спочатку продукція продавалася через Amazon, а у 2022 році марка пережила масштабне оновлення та вийшла на ринок Sephora. В асортименті з'явилися тональні засоби, помади, олівці для очей, бронзери та інша декоративна косметика.

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Для Гаги макіяж – це не просто спосіб змінити зовнішність, а інструмент самовираження. Саме цю ідею вона заклала в концепцію бренду. У жовтні 2026 року стало відомо, що артистка також перебрала на себе посаду генеральної директорки Haus Labs, посиливши власну участь у керуванні компанією.

Селена Гомес

Селена Гомез / Фото з Інстаграму selenagomez

Селена Гомес змогла перетворити власну філософію краси на успішний бізнес. У 2020 році вона заснувала косметичний бренд Rare Beauty, який від початку мав відрізнятися від звичних марок декоративної косметики.

Його головна ідея – відмова від недосяжних стандартів зовнішності та заохочення людей приймати себе. Селена особисто бере участь у просуванні продукції, а бренд поступово розширює асортимент.

Особливістю бізнесу стала й благодійна складова. Разом із Rare Beauty артистка створила Rare Impact Fund, який підтримує ініціативи у сфері психічного здоров'я молоді. Зокрема, 1% від усіх продажів Rare Beauty спрямовують до фонду.

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Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон / Фото з Інстаграму jessicasimpson

Історія Джессіки Сімпсон – ще один приклад того, як співачка може стати успішною підприємницею. У 2005 році вона заснувала власну модну марку Jessica Simpson Collection, яка згодом перетворилася на масштабний lifestyle-бізнес.

Спочатку бренд зосереджувався на взутті, однак поступово асортимент розширився одягом, сумками, аксесуарами, парфумерією та товарами для дому. До створення колекцій також долучалася мама артистки Тіна Сімпсон.

Масштаби проєкту вражали: у 2015 році компанія, яка придбала контрольну частку бренду, повідомляла про приблизно мільярд доларів річних роздрібних продажів. Важливо, що йдеться саме про загальні продажі продукції, а не особистий заробіток Джессіки.

До слова, Кім Кардаш’ян також вдалося перетворити популярність на багатомільярдний бізнес. Про шлях зірки реаліті-шоу до статусу успішної підприємиці ми розповідали раніше.