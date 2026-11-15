Не только хиты: Рианна, Бейонсе и другие певицы, построившие собственные бизнес-империи

Музыкальные награды, мировые турне и миллионы поклонников – это лишь часть того, чего добились эти артистки. За кулисами они развивают собственные компании и создают бренды, которые конкурируют с большими игроками индустрии. 24 Канал собрал истории знаменитых певиц, которые построили собственные бизнес-империи и доказали, что их таланты не ограничиваются музыкой.

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Рианна

Рианна / Фото из инстаграма badgalrırı

Рианна – одна из самых успешных певиц, сумевших построить бизнес далеко за пределами музыкальной индустрии. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, который привлек внимание благодаря широкой палитре оттенков тональных средств. Звезда хотела, чтобы косметикой могли пользоваться люди с разными оттенками кожи, ведь раньше на рынке не хватало такого выбора.

Однако на этом артистка не остановилась. В 2018 году она запустила бренд нижнего белья Savage X Fenty, который сделал ставку на разнообразие фигур и размеров. Впоследствии к ее бизнес-направлениям присоединились Fenty Skin, Fenty Hair и парфюмерия.

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Рианна лично участвует в развитии своих брендов, появляется в рекламных кампаниях и представляет новые коллекции. Ее имя давно ассоциируется не только с музыкальными хитами, но и с мировой индустрией красоты и моды.

Бейонсе

Бейонсе / Фото из инстаграма beyonce

Бейонсе также решила не ограничиваться музыкальной карьерой. Еще в 2010 году она основала компанию Parkwood Entertainment, которая занимается управлением ее творческими проектами, производством музыки, фильмов и концертных шоу.

В 2024 году певица представила собственный бренд средств по уходу за волосами Cécred. Идея проекта связана с личной историей артистки, ведь она неоднократно рассказывала о значении волос в своей семье и о детстве, проведенном в парикмахерской матери.

В том же году Бейонсе вышла на рынок алкогольных напитков со своей маркой виски SirDavis. Таким образом, артистка охватила сразу несколько отраслей – от развлечений и красоты до премиального алкоголя.

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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес давно превратила свое имя в узнаваемый бренд. Певица, актриса и танцовщица решила использовать интерес публики к своей внешности и в 2021 году запустила косметический бренд JLo Beauty.

Первую коллекцию составили средства по уходу за кожей: сыворотки, кремы, маски и продукты для сияния лица. Особое внимание привлекла идея так называемого J.Lo Glow – эффекта сияющей кожи, который давно стал визитной карточкой знаменитости.

Впоследствии ассортимент расширился за счет средств по уходу за телом. Лопес также развивает другие коммерческие направления, в частности парфюмерию, и сотрудничает с модными и косметическими компаниями.

Мадонна

Мадонна / Фото из инстаграма madonna

Мадонна неоднократно доказывала, что умеет превращать свой сценический образ в коммерческие проекты. Еще в 2010 году она вместе с дочерью Лурдес запустила модную линейку Material Girl, которая продавалась в американской сети универмагов Macy's.

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Коллекция включала одежду, обувь, сумки и украшения. К созданию проекта присоединилась компания Iconix Brand Group, а сама Мадонна участвовала в формировании стилистики и концепции бренда.

Позже певица представила собственную линейку косметики по уходу за кожей MDNA Skin. Также она пробовала свои силы в фитнес-индустрии, развивая сеть спортивных клубов Hard Candy Fitness. Не все ее бизнес-инициативы оказались долгосрочными, однако Мадонна остается одной из артисток, которые активно выходили за пределы музыкального рынка.

Леди Гага

Леди Гага / Фото из инстаграма ladygaga

Леди Гага известна своими экстравагантными сценическими образами, поэтому запуск собственной косметики казался вполне логичным шагом. В 2019 году артистка представила бренд Haus Laboratories, который впоследствии получил название Haus Labs by Lady Gaga.

Сначала продукция продавалась через Amazon, а в 2022 году марка претерпела масштабное обновление и вышла на рынок Sephora. В ассортименте появились тональные средства, помады, карандаши для глаз, бронзеры и другая декоративная косметика.

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Для Гаги макияж – это не просто способ изменить внешность, а инструмент самовыражения. Именно эту идею она заложила в концепцию бренда. В октябре 2026 года стало известно, что артистка также заняла должность генерального директора Haus Labs, усилив свое участие в управлении компанией.

Селена Гомес

Селена Гомес / Фото из инстаграма selenagomez

Селена Гомес сумела превратить свою философию красоты в успешный бизнес. В 2020 году она основала косметический бренд Rare Beauty, который с самого начала должен был отличаться от привычных марок декоративной косметики.

Его главная идея – отказ от недостижимых стандартов внешности и поощрение людей принимать себя такими, какие они есть. Селена лично участвует в продвижении продукции, а бренд постепенно расширяет ассортимент.

Особенностью бизнеса стала и благотворительная составляющая. Вместе с Rare Beauty артистка создала Rare Impact Fund, который поддерживает инициативы в сфере психического здоровья молодежи. В частности, 1% от всех продаж Rare Beauty направляется в фонд.

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Джессика Симпсон

Джессика Симпсон / Фото из инстаграма jessicasimpson

История Джессики Симпсон – еще один пример того, как певица может стать успешной предпринимательницей. В 2005 году она основала собственный модный бренд Jessica Simpson Collection, который со временем превратился в масштабный лайфстайл-бизнес.

Изначально бренд специализировался на обуви, однако постепенно ассортимент расширился за счет одежды, сумок, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. К созданию коллекций также присоединилась мама артистки Тина Симпсон.

Масштабы проекта были впечатляющими: в 2015 году компания, приобретшая контрольный пакет акций бренда, сообщала о годовом объеме розничных продаж примерно в миллиард долларов. Важно, что речь идет именно об общих продажах продукции, а не о личном заработке Джессики.

К слову, Ким Кардашьян также удалось превратить популярность в многомиллиардный бизнес. О пути звезды реалити-шоу к статусу успешной предпринимательницы мы рассказывали ранее.