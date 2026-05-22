Завдяки допису в Threads: українські зірки здійснили мрію вчительки з Нікополя

У соціальній мережі Threads завірусилася зворушлива історія. Українські зірки зголосилися допомогти вчительці з міста Нікополь з привітанням для випускників.

Фотографка Василина опублікувала в Threads допис з проханням відмічати українських зірок, щоб здійснити бажання її мами. Історія швидко стала вірусною й зібрала тисячі реакцій.

Мама Василини – класна керівничка 11 класу Ліцею №4 Нікопольської міської ради, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури.

В інстаграмі фотографка розповіла, що раніше вона працювала в школі в Луганській області, а після початку війни переїхала у Дніпропетровську область.

Російська армія постійно обстрілює Нікополь. Мама Василини працює дистанційно, а діти до школи не ходять у зв'язку з безпековою ситуацією. Крім того, вже 5 років у місті немає справжнього випускного.

Цього року вчителька випускає 11-класників, тож хоче по-особливому привітати їх із завершенням навчання. Жінка готує відеопривітання і хоче, щоб до нього приєдналися українські зірки.

Дуже вірю в силу соцмереж, доброту людей та маленькі дива. Хочеться, щоб ці діти, попри все, запам'ятали свій випускний хоча б так,

– написала Василина.

На допис відреагувало чимало відомих людей. Вони зголосилися допомогти мамі Василини з привітанням для випускників. Серед знаменитостей: SKYLERR, Євген Пронін, Даша Квіткова, Юлія Юріна, Міша Лебіга, alyona alyona, Тарас Стадницький, Фіма Константиновський, Григорій Решетнік, Євген Клопотенко, Олексій Суровцев, Артем Дамницький, Руслан Ігорович, LAUD, Lida Lee, Влада та Костянтин Ліберови, Вадим Яценко, Надя Дорофєєва.

Зірки відреагували на допис Василини / Скриншоти з Threads

Як Василина та її мама відреагували на резонанс?

Сьогодні вранці Василина записала відеозвернення в інстаграм та зізналась, що перебуває у шоці.

Які неймовірні люди. Я просто в шоці. Я не можу вам передати. У мене тотальний захват від того, що таке взагалі можливо,

– сказала вона.

Мама фотографки написала, що донька довела її до сліз.