Український композитор Усеін Бекіров отримав право визначати лауреатів Греммі
Один із найталановитіших вітчизняних інструменталістів офіційно увійшов до елітного клубу за океаном. Тепер він особисто вирішуватиме, кому дістануться найбажаніші золоті грамофони планети.
Український композитор, аранжувальник, піаніст і джазовий музикант Усеін Бекіров став членом Американської академії мистецтва і науки звукозапису, отримавши право визначати лауреатів престижної премії Греммі. Приголомшливу новину артист особисто повідомив на власній сторінці у Facebook.
Сьогодні хочу поділитися важливою для мене новиною. Я став членом Recording Academy – Академії звукозапису, яка об’єднує професіоналів музичної індустрії та визначає лауреатів премії GRAMMY. Для мене це велика честь і ще один стимул створювати музику, розвиватися та гідно представляти Україну на міжнародній сцені. Дякую всім, хто є частиною цього шляху. Попереду – нова музика,
– емоційно написав Усеін Бекіров у соцмережі.
Усеін Бекіров визначатиме лауреатів Греммі / Фото з Facebook
Як зазначається на офіційному сайті Академії, таке членство є найвищим знаком визнання заслуг творців музики та професіоналів, чия щоденна робота формує світову музичну індустрію. Варто зазначити, що Бекіров поповнив зіркову когорту українців, які вже мають право голосу в Американській академії звукозапису – раніше про своє членство заявляли Тіна Кароль, Jamala, Jerry Heil та Надя Дорофєєва. Крім того, у травні цього року українець Володимир Пунько став лауреатом латиноамериканської премії "Греммі" за співпрацю з іспанським гітаристом Рафаелем Серраетом над альбомом Y El Canto de Todas.
Цей тріумф продовжує гучну експансію наших земляків у найвпливовіші американські мистецькі інституції. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що одразу п'ятеро українських кінопродюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії та отримали право голосувати за лауреатів премії Оскар.