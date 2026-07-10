Український композитор, аранжувальник, піаніст і джазовий музикант Усеін Бекіров став членом Американської академії мистецтва і науки звукозапису, отримавши право визначати лауреатів престижної премії Греммі. Приголомшливу новину артист особисто повідомив на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні хочу поділитися важливою для мене новиною. Я став членом Recording Academy – Академії звукозапису, яка об’єднує професіоналів музичної індустрії та визначає лауреатів премії GRAMMY. Для мене це велика честь і ще один стимул створювати музику, розвиватися та гідно представляти Україну на міжнародній сцені. Дякую всім, хто є частиною цього шляху. Попереду – нова музика,

– емоційно написав Усеін Бекіров у соцмережі.



Усеін Бекіров визначатиме лауреатів Греммі / Фото з Facebook

Як зазначається на офіційному сайті Академії, таке членство є найвищим знаком визнання заслуг творців музики та професіоналів, чия щоденна робота формує світову музичну індустрію. Варто зазначити, що Бекіров поповнив зіркову когорту українців, які вже мають право голосу в Американській академії звукозапису – раніше про своє членство заявляли Тіна Кароль, Jamala, Jerry Heil та Надя Дорофєєва. Крім того, у травні цього року українець Володимир Пунько став лауреатом латиноамериканської премії "Греммі" за співпрацю з іспанським гітаристом Рафаелем Серраетом над альбомом Y El Canto de Todas.

Цей тріумф продовжує гучну експансію наших земляків у найвпливовіші американські мистецькі інституції. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що одразу п'ятеро українських кінопродюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії та отримали право голосувати за лауреатів премії Оскар.