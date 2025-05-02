Європа аплодувала стоячи: хто був переможцем Євробачення з України
- Україна вигравала Євробачення тричі: у 2004 році з Русланою, у 2016 році з Джамалою та у 2022 році з Kalush Orchestra.
- Kalush Orchestra отримали рекордні 439 балів від глядачів у 2022 році та продали кришталевий мікрофон для підтримки ЗСУ.
- Джамала перемогла у 2016 році з піснею "1944", що присвячена депортації кримських татар, набравши 211 балів від журі та 323 бали від глядачів.
- Руслана виграла у 2004 році з піснею "Wild Dances", поєднавши карпатські мотиви та сучасну хореографію, здобувши 280 балів.
Попри те, що Україна лиш тричі здобувала перше місце на пісенному конкурсі, усі перемоги запам'ятались Європі на довгий час. Наша країна завжди вміла вразити яскравим виступом і сильною піснею.
Перемога до України приходила тричі: у 2004, 2016 та 2022 роках. Варто зауважити, що наша країна унікальна ще й тому, що завжди проходила до фіналу конкурсу, пише Show24.
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Руслана – Wild Dances (2004)
Українська співачка вирушила до Стамбулу, щоб запалити Європу "дикими танцями". Її перемога була першою для України, і що цікаво, це був другий рік, коли Україна брала участь у Євробаченні.
Пісня поєднала карпатські мотиви, сучасну хореографію та енергійне шоу. Тоді Руслана отримала 280 балів.
Руслана – Wild Dances: дивіться відео онлайн
Джамала – "1944" (2016)
Джамала представляла нашу країну у Швеції з піснею, яка присвячена депортації кримських татар у 1994 році. В останні хвилини голосування Україні вдалось обійти Австралію та Росію. Тоді артистка отримала 211 балів від журі та 323 бали від глядачів. Цікаво, що саме у цей період було введено нову систему голосування (окремо журі та глядачі).
Джамала – "1944": дивіться відео онлайн
Kalush Orchestra – Stefania (2022)
Український гурт вирушив представляти нашу країну до італійського Турина. Виступ хлопців на європейській арені відбувся у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Трек був написаний ще до початку великої війни, однак після Євробачення він став неофіційним символом підтримки матерів і рідної землі.
Kalush Orchestra отримали 192 бали від журі та 439 балів від глядачів, що на той момент стало рекордним публічним голосуванням. Після конкурсу колектив продав нагороду у вигляді кришталевого мікрофона, а отримані кошти було передано на ЗСУ.
Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
Сьогодні гурт Ziferblat готується до виступу на Євробаченні-2025. Колектив оновив образи для конкурсу, які відрізнятимуться від тих, що були на Нацвідборі.