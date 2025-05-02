Європа аплодувала стоячи: хто був переможцем Євробачення з України

Попри те, що Україна лиш тричі здобувала перше місце на пісенному конкурсі, усі перемоги запам'ятались Європі на довгий час. Наша країна завжди вміла вразити яскравим виступом і сильною піснею.

Перемога до України приходила тричі: у 2004, 2016 та 2022 роках. Варто зауважити, що наша країна унікальна ще й тому, що завжди проходила до фіналу конкурсу, пише Show24.

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Руслана – Wild Dances (2004)

Українська співачка вирушила до Стамбулу, щоб запалити Європу "дикими танцями". Її перемога була першою для України, і що цікаво, це був другий рік, коли Україна брала участь у Євробаченні.

Пісня поєднала карпатські мотиви, сучасну хореографію та енергійне шоу. Тоді Руслана отримала 280 балів.

Руслана – Wild Dances: дивіться відео онлайн

Джамала – "1944" (2016)

Джамала представляла нашу країну у Швеції з піснею, яка присвячена депортації кримських татар у 1994 році. В останні хвилини голосування Україні вдалось обійти Австралію та Росію. Тоді артистка отримала 211 балів від журі та 323 бали від глядачів. Цікаво, що саме у цей період було введено нову систему голосування (окремо журі та глядачі).

Джамала – "1944": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania (2022)

Український гурт вирушив представляти нашу країну до італійського Турина. Виступ хлопців на європейській арені відбувся у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Трек був написаний ще до початку великої війни, однак після Євробачення він став неофіційним символом підтримки матерів і рідної землі.

Kalush Orchestra отримали 192 бали від журі та 439 балів від глядачів, що на той момент стало рекордним публічним голосуванням. Після конкурсу колектив продав нагороду у вигляді кришталевого мікрофона, а отримані кошти було передано на ЗСУ.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Сьогодні гурт Ziferblat готується до виступу на Євробаченні-2025. Колектив оновив образи для конкурсу, які відрізнятимуться від тих, що були на Нацвідборі.