За час існування Євробачення деякі країни дійсно вигравали декілька разів на конкурсі. Ба більше, декому вдалось здобути перемогу три роки підряд. Але у списку переможців є дві країни, які мають рівну кількість перемог, та випереджають інших, пише Show24.

Також читайте 6 українських зірок, які зникли зі сцени на піку популярності: чому так сталось

У топі опинились одразу дві країни, адже їхня кількість перемог у пісенному конкурсі рівна. Перший переможець – Ірландія. Ця країна вигравала сім разів, три перемоги з яких були підряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.

Друга країна, яка розділяє пальму першості з Ірландією, це Швеція. Вона також має сім перемог – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.

Ірландія та Швеція – лідери за кількістю перемог на Євробаченні / Колаж 24 Каналу

У списку лідерів є ще декілька країн, які здобули трохи меншу кількість перемог, на відміну від Ірландії та Швеції. Йдеться про: Велику Британію, Францію, Люксембург, Нідерланди, Ізраїль, Україну, Данію, Норвегію, Італію.

У списку також є чотири країни, які мають по п'ять перемог.

Велика Британія – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997.

Франція – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977.

Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983.

Нідерланди – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.

Ізраїль чотири рази виборював перше місце у 1978, 1979, 1998, 2018 роках. По три перемоги мають чотири країни.

Данія – 1963, 2000, 2013.

Норвегія – 1985, 1995, 2009.

Італія – 1964, 1990, 2021.

Україна – 2004, 2016, 2022.

До слова, цього року Європейська мовна спілка оновила правила використання прапорів на Євробаченні-2025, дозволивши глядачам проносити практично будь-які прапори, якщо вони не порушують законодавство Швейцарії.