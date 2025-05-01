За время существования Евровидения некоторые страны действительно выигрывали несколько раз на конкурсе. Более того, некоторым удалось одержать победу три года подряд. Но в списке победителей есть две страны, которые имеют равное количество побед, и опережают других, пишет Show24.

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В топе оказались сразу две страны, ведь их количество побед в песенном конкурсе равна. Первый победитель – Ирландия. Эта страна выигрывала семь раз, три победы из которых были подряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.

Вторая страна, которая разделяет пальму первенства с Ирландией, это Швеция. Она также имеет семь побед – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.

Ирландия и Швеция – лидеры по количеству побед на Евровидении / Коллаж 24 Канала

В списке лидеров есть еще несколько стран, которые получили немного меньшее количество побед, в отличие от Ирландии и Швеции. Речь идет о: Великобритании, Франции, Люксембурге, Нидерландах, Израиле, Украине, Дании, Норвегии, Италии.

В списке также есть четыре страны, которые имеют по пять побед.

Великобритания – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997.

Франция – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977.

Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983.

Нидерланды – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.

Израиль четыре раза завоевывал первое место в 1978, 1979, 1998, 2018 годах. По три победы имеют четыре страны.

Дания – 1963, 2000, 2013.

Норвегия – 1985, 1995, 2009.

Италия – 1964, 1990, 2021.

Украина – 2004, 2016, 2022.

К слову, в этом году Европейский вещательный союз обновил правила использования флагов на Евровидении-2025, позволив зрителям проносить практически любые флаги, если они не нарушают законодательство Швейцарии.