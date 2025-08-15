Соліст львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко висловився про бронювання від мобілізації, яке йому надав Оперний театр. Чоловік також зізнався, чи готовий стати на захист України.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Яценка проєкту "Наодинці". За словами артиста, він старається "максимально робити так, щоб ця бронь була виправданою".

Ніхто від того не застрахований (мобілізації – Show 24) насправді. Хлопці й дівчата, які там зараз є, це перші люди в країні. Вони мають сидіти під камерами та розказувати свої історії,

– зазначив Вадим Яценко.

Соліст хору "Гомін" розуміє, що у майбутньому теж може долучитися до захисту країни.

Якщо, умовно, ворог буде вже під Києвом, то треба буде це робити. Я стараюсь робити все від себе залежне, щоб це все було виправдано – для себе, щоб бути чесним перед собою. Робити по-максимуму все заради країни. Як люди це роблять, віддаючи своє життя, а ти просто пахаєш, але у своїй сфері. І всім треба тим зайнятись – виправдовувати те, що ми живемо разом із тими хлопцями й дівчатами в одній країні,

– додав він.

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше на нашому сайті вийшло інтерв'ю з Вадимом Яценком.