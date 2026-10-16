Вагітна Іванна Онуфрійчук розсекретила стать другої дитини: зворушливе відео з гендер-паті

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук та її 45-річний чоловік, казахський бізнесмен Алмаз Альсенов, незабаром вдруге стануть батьками. Днями вони влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать своєї майбутньої дитини.

Ексклюзивними кадрами з родинного свята Іванна поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Стать дитини оголосили за допомогою кольорового диму. Коли родина натиснула кнопку біля фотозони з написом Baby, позаду них з'явився синій дим, який означав, що пара чекає на хлопчика.

У цій миті – стільки любові. Колись ми покажемо тобі, як ми на тебе чекали,

– написала знаменитість під публікацією.

Разом із зірковою матусею та її чоловіком на свято завітав і їхній первісток. Маленькому Адаму, який з'явився на світ у Швейцарії, зараз два з половиною роки. Зовсім скоро хлопчик приміряє на себе нову важливу роль та стане старшим братом.

На гендер-паті також зібралися рідні та близькі пари, щоб розділити з майбутніми батьками цю особливу мить.

А нещодавно стало відомо, що зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вдруге стала мамою.