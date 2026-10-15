Радісною звісткою про поповнення в родині знаменитість поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Акторка зізналася, що поява малечі стала для їхньої пари справжнім подарунком долі.

Знову неможливо описати словами ці почуття. Яке це благословення! Ми безмежно вдячні за цей неймовірний, бурхливий шлях із його злетами й падіннями, який привів нас до нашої маленької Філо,

– написала Кейлі Куоко.

Зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця" також опублікувала зворушливі кадри з новонародженою крихіткою, яку назвали Філомена Кармайн Боббі.

Нагадаємо, що історія кохання Кейлі та Тома розпочалася у квітні 2022 року на прем'єрі четвертого сезону серіалу "Озарк". Їхні стосунки розвивалися надзвичайно стрімко, і вже в березні 2023 року в закоханих народилася первістка Матильда Карміне.

У 2024 році Пелфрі освідчився своїй обраниці. Для голлівудської зірки цей шлюб стане третім, адже в минулому вона була заміжня за тенісистом Раяном Світінгом та сином мільярдера Скотта Кука Карлом.

Тим часом українська блогерка Мар'яна Гутак нещодавно уперше стала мамою.