Радісною новиною Куоко поділилася в соціальних мережах. Цікаво, що це буде третій шлюб для зірки. Раніше Кейлі була заміжня за тенісистом Райаном Світінгом та за сином мільярдера Скота Кука – Карлом.

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У своєму інстаграмі Куоко опублікувала щасливе фото з обручкою, оголосивши про заручини.

Дивовижні вихідні,

– зазначила акторка під світлиною з коханим.



Кейлі Куоко оголосила про заручини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що Том Пелфрі освідчився партнерці через рік після того, як у пари народилася донька Матильда Карміне.

Для довідки! Кейлі та Том познайомилися у квітні 2022 року під час прем'єри четвертого сезону популярного серіалу "Озарк". Після цього їхні стосунки почали швидко розвиватися.

Нагадаємо, співачка Адель також нещодавно оголосила про свої заручини зі спортивним агентом Річем Полом. Зірка сказала про це просто під час одного зі своїх концертів в Мюнхені.