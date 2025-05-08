У Києві попрощалися з письменником-шістдесятником Валерієм Шевчуком

8 травня у Києві попрощалися з видатним українським письменником, літературознавцем і перекладачем Валерієм Шевчуком.

У мережі показали кадри з поховальної процесії. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне".

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Церемонія прощання з Валерієм Шевчуком пройшла у столиці в Катедральному костелі святого Олександра, після чого тіло письменника поховали на Байковому цвинтарі.

У Києві відбулося прощання з письменником-шістдесятником Валерієм Шевчуком / Фото Святослава Свириди

Нагадаємо, Валерій Шевчук пішов із життя у вівторок, 6 травня, у віці 85 років. За інформацією, яку поширила донька письменника Юліана Шевчук на своїй сторінці у фейсбуці, смерть настала в реанімаційному відділенні лікарні "Феофанія". За її словами, останніми днями стан батька був дуже важким. Він тривалий час боровся із серйозною хворобою.

Відомо, що також 6 травня від важкої хвороби померла українська поетеса і журналістка Марія Микицей. Їй було 59 років.