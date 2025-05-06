Внаслідок важкої хвороби помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

У вівторок, 6 травня, помер український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років.

Про смерть Шевчука на своїй фейсбук-сторінці повідомив народний депутат Микола Княжицький, пише Show 24. За його словами, письменник пішов з життя внаслідок важкої хвороби.

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Сьогодні зранку після важкої хвороби помер великий український письменник і дослідник Валерій Шевчук. Вічна пам'ять,

– написав Микола Княжицький.

Микола Княжицький повідомив про смерть Валерія Шевчука / Скриншот з фейсбуку