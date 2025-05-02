Смерть Джилл Собул підтвердив її менеджер Джон Портер. Їй було 66 років. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Reuters.

До слова У віці 100 років: померла зірка фільму "Жахіття на вулиці В'язів"

У п'ятницю, 2 травня, Джилл Собул мала виступити у своєму рідному місті Денвер, щоб представити треки зі свого автобіографічного мюзиклу Fck 7th Grade, що у 2023 році номінували на премію Drama Desk Award. Натомість відбудеться безплатний захід у пам'ять про співачку.

Поліція розслідує причину пожежі в будинку, де знайшли Джилл Собул.

Що відомо про Джилл Собул